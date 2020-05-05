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Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı kimdir Tarkan'la olan fotoğrafı olay oldu!

Aşk 101'de Işık karakterine canlandıran İpek Filiz Yazıcı, Tarkan ile çekilmiş eski fotoğrafını paylaştı. Yazıcı'nın paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Aşk 101'in Işık'ı İpek Filiz Yazıcı kimdir Tarkan'la olan fotoğrafı olay oldu!
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Amerika temelli dijital yayın platformu olan Netflix'in büyük beğeni toplayan Türk dizilerine bir yenisi daha eklendi. Netflix'in yeni Türk dizisi Aşk 101'de Işık rolünde oynayan oyuncu İpek Filiz Yazıcı, Instagram hesabından Tarkan ile yıllar öncesinde çekilmiş pozunu yayınladı.

Tarkan'la olan pozu büyük ilgi topladı

Genç oyuncunun Instagram'ın hikaye kısmından paylaştığı fotoğraf, çok beğenildi. Yazıcının bu eski fotoğrafı kısa süre içerisinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

İzleyicilerden tam not alan Aşk 101'de Işık rolünde izlediğimiz 19 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı, dizide masum, aşka inanan ve çalışan bir öğrenciyi canlandırıyor.

Peki İpek Filiz Yazıcı kimdir? 

İpek Filiz Yazıcı, 2001 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisede öğrenim gören İpek Filiz Yazıcı; 2016 yılında rol aldığı Babam ve Ailesi dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır. İpek Filiz Yazıcı son olarak Fox Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Erkan Petekkaya, Songül Öden ve Dolunay Soysert'in paylaştığı Kayıtdışı dizisinde yer almıştır.

TRT1 ekranlarında yayınlanmak olan Elimi Bırakma adlı dizide Ceyda karakterine hayat veren İpek Filiz Yazıcı, şimdilerde Netflix'in yeni dizisi Aşk 101'de Işık karakterine hayat veriyor. Yazıcı, 1.63 metre boyunda 50 kilo ve Koç burcudur.

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