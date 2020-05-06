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Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı cebime demet demet para koyardı!

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini itiraf etti.

Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı cebime demet demet para koyardı!
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Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, katıldığı bir canlı yayında geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın kendisini meşhur ettiğini ve çantasına demet demet para koyduğunu itiraf etti. Ünlü sosyal medya fenomeni "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın. "diyerek kendisine olan minterlığını bir kez daha dile getirdi. 

''Çantama demet demet para koyardı'' 

Nur Yerlitaş sayesinde para kazandığını ifade eden Murat Övüç, şu ifadeleri kullandı: "Nur Yerlitaş benim Murat Övüç olma sebebim, para kazanma sebebim. Bana ablalık yapan, demet demet doları çantama koyan özel kadın."

Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı cebime demet demet para koyardı!

''Oğluma doğumgünü yapamamıştım, o bizi pastaheneye götürüp alışveriş yaptı'' 

"Hayatımda ilk Louis Vuitton çantayı Nur Yerlitaş aldı. Oğluma param olmadığı için doğum günü yapamamıştım. Nur abla bizi pastahaneye götürüp, 5 bin liralık alışveriş yaptı."

 

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