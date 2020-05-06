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Ünlü yönetmen Özer Kızıltan kimdir hayatını kaybetti!

Türk sinemasının öne çıkan yönetmenlerinden Özer Kızıltan kansere yenik düşerek hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan kimdir hayatını kaybetti!
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Uzun süredir kanser tedavisi gören yönetmen Özer Kızıltan, 57 yaşında kansere yenik düşerek hayatını kaybetti. Acı haberi Antrakt sinema hesabı sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Acı haberi Antrakt sinema hesabı sosyal medyadan duyurdu 

Yönetmen Özer Kızıltan'ın vefatı sosyal medyada Antrakt Sinema hesabından, "Yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında hayatını kaybetti. Özer Kızıltan 2005 yılında 'Takva' isimli filmi çekmişti. Birçok televizyon dizisi de yöneten Özer Kızıltan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu" ifadeleriyle duyuruldu.

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan kimdir hayatını kaybetti!

Peki Özer Kızıltan kimdir? 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumakta iken 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapıp 1994 yılında mezun oldu. Okuldayken, Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, İlhan Arakon, Sami Şekeroğlu gibi ustalardan teorik ve pratik dersler aldı.2005 yılında ilk uzun metrajli sinema filmini "Takva" adı ile çekti. Bu film ile bir çok ödül kazandı.Yönetmen Özer Kızıltan, 2005 yılında yaptığı Takva'dan sonra kendisini en çok etkileyen sinema filmi senaryosunun 2011 yılında çektiği "Beni Unutma" olduğunu söyledi.Bir çok sinema filmi ve televizyon dizilerini yönetti. Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı Selda Alkor, Burcu Kara, Nihat Altınkaya ve Sinan Albayrak'ın başrollerini paylaştığı 'Tozlu Yollar' isimli dizi Atv ekranlarında 2013 yılının mart ayında oynamaya başladı.

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