Bayat pide muhlaması nasıl yapılır böylesini yemediniz!

Bayat pide muhlaması nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Ramazan ayında en çok tükettiğimiz hamur işlerinden biri olan ramazan pidesi ile hazırlayacağınız bu tarif sayesinde artan bayat pidelerinizi atmak zorunda kalmayacaksınız. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

1 su bardağısüt(pideleri ıslatmak için)

1 adetramazan pidesi(bayatlamış, küp kesilmiş)

5 yemek kaşığımısır unu

4 yemek kaşığı (tepeleme)tereyağı

1 su bardağısüt(muhlama için)

2 su bardağısu

150 gramçeçil peyniri



Hazırlanışı:

Bir sos tenceresinde su ve sütü ısıtın.Ayrı bir tavada tereyağını eritin. Üzeri köpüklenmeye başladıktan sonra mısır unu ekleyip 3-4 dakika kavurun.Isınmış olan su ve süt karışımını, kavurduğunuz mısır ununun üzerine yavaş yavaş ilave eidn ve pürüzsüz bir kıvam alana dek karıştırıp ocaktan alın.Pideleri süt ile ıslatın.Fırın kabının içerisine pide, mısır unu ve çeçil peynirini ekleyip pideleri ezmeden güzelce karıştırın. Son olarak üzerine çeçil peynirinden biraz serpiştirip 190 derece fırında 15 dakika pişirin. Sıcak olarak servis edin, afiyet olsun!