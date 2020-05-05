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Ağlayan pasta nasıl yapılır tadıyla mest edecek!

Bugün sizler için büyük küçük herkesin bayılacağı bir tatlı tarifi paylaştık. İşte nefis ağlayan pasta tarifi için gereken malzemeler ve yapılışı!

Ağlayan pasta nasıl yapılır tadıyla mest edecek!
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Görüntüsüyle browniyi andıran, muhteşem bir kakaolu kekin üzerine çikolata sosun gezdirilmesiyle yapılan ağlayan pasta, pratik ve enfes bir lezzet. Çay saatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek olan ağlayan pasta pratik yapımı ile de iyi bir tercih olacak. Yumuşacık kekinin üzerinde akışkan çikolata sosu ve üzerinde küçük Antep fıstığı parçaları ile yemeğe doyamayacaksınız. İşte muhteşem ağlayan pasta tarifi...

Ağlayan pasta malzemeleri

-4 tane yumurta
-1 bardak şeker
-1 bardak un
-3 kaşık kakao
-1 paket vanilya
-1 paket kabartma tozu
-4 kaşık süt
-1 paket hazır çikolata sosu
-2 paket krem şanti
-1,5 bardak süt (kekin üzerine dökmek için)

Yapılışı:

Öncelikle yumurta ve şekeri iyice çırpın. Ardından sütü, kakaoyu, vanilyayı, kabartma tozunu ve elediğiniz unu ekleyip iyice karıştırın. Daha sonra dikdörtgen bir borcamı yağlayıp karışımı dökün. Önceden ısıtılmış fırında 160 derecede yaklaşık 30 dakika kadar pişirin.

Keki fırından çıkarttıktan sonra sütü kekin üstüne dökün. Bir kabın içinde krem şantiyi sütle çırpın. Çikolata sosunu da paketin arkasındaki tarife göre hazırlayın. Krem şantiyi kek soğuduktan sonra üzerine yayın ve daha sonra çikolata sosunu krem şantinin koyup onu da yayın. Pastanız en az 2 saat buzdolabında bekledikten sonra Antep fıstığı parçaları ile servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

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