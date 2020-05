Jennifer Lopez kimdir beyaz elbiseli paylaşımıyla dikkat çekti pozitif kalın, güvende kalın!

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımıyla takipçilerine takipçilerine koronavirüs sebebiyle morallerini bozmamalarını ve pozitif düşünmeleri yönünde tavsiye verdi. 50 yaşındaki şarkıcı, zıplarken çekilmiş fotoğrafının altına düştüğü notla takipçilerinden tam not aldı.

Kısa sürede beğeni ve yorum yağdı

50 yaşındaki şarkıcı, zıplarken çekilmiş fotoğraflarında beyaz elbisesiyle göz kamaştırdı. Ünlü şarkıcının paylaşımına kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağdı.

''Geceleri yatağa girerken... ''

Sevilen yıldız Instagram’dan yayınladığı mesajda şu sözlere yer verdi: "Bu zamanda düşmek, her şeyin yanlış gittiğini düşünmek, neye sahip olmadığımızı görmek ve cevaplarını bilmediğimiz soruları sormak çok kolay. Ben gözlerimi açar açmaz minnettar olduğum üç şeyi söylemeyi alışkanlık haline getirdim.Geceleri ise yatağa yatarken o güne dair iyi olan üç şeyi yüksek sesle söylüyorum.Bunlar her şey olabilir. Söylediğim her şeyi gece değiştirmeye çalışıyorum, böylece aynı kalmıyorlar. Poizitif kalın, güvende kalın. Sizi seviyorum, hepinizi özledim. Yakında tekrar birlikte olacağız."

Jennifer Lopez kimdir?

Jennifer Lynn López, 24 Temmuz 1969'da New York'un bir mahallesi olan Bronx'ta doğmuştur. Amerikalı aktrist, latin pop müzik şarkıcısı, moda tasarımcısı ve dansçıdır. J-Lo veya J.Lo ismi ile de bilinir.Porto Riko soyundan olması onun şov dünyasına girmesini kolaylaştırmıştı.Çünkü o dönemlerde Ricky Martin ve Enrique Iglesias'ın öncülük ettiği ve 90'ların sonlarına doğru başlayan Latin Pop müzik dalgası tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Jennifer Lopez Latin müziğin kadın öncüsü olup Latin müziğin patlama yapmasını sağlamıştır. Tüm dünyada plakları 40 milyondan fazla satmıştır. 6 yaşında ilk filmi olan "My Little Girl (Küçük Kızım)"de oynamadan önce sadece müzikal tiyatro oyunlarında yer almıştı. Televizyon dünyasına girişi ise 1990'da Fox TV'nin "Fly Girl" adlı yarışmasını kazanması ve bu sayede komedi dizisi "In Living Color (Yaşayan Renklerde)"de rol almaya hak elde etmesiyle başlar. Daha fazla TV işi ise oyunculuğunu "Second Chances (İkinci Şans)" ve "Hotel Malibu (Malibu Oteli)"nde göstermesiyle başlar.