Koltuk altı beyazlatıcı doğal yöntemler neler zerdeçal maskesi birebir!

Havaların güzelleşmesi ve yaz mevsiminin yaklaşmasıyla yazlık kıyafetlerimizi yavaş yavaş dolaplarımızdan çıkarmaya başladık. Giydiklerimizle daha görünür bir halde olan koltuk altları, bu bölgede kararma yaşayan kadınların canını sıkabiliyor. Ancak koltuk altı kararması giderilemeyecek bir sorun değil. Doğal ürünlerle hazırlayacağınız zerdeçal maskesiyle koltuk altı kararmasından sonsuza dek kurtulacaksınız!

Koltuk altı beyazlatan maskenin faydaları

Anti-inflamatuar özelliği sayesinde zerdeçal, koltuk altlarından mikropları ve kötü kokuları uzak tutar. Bu mucizevi bitki aynı zamanda cilt rengini açmasıyla da bilinir. Aloe vera ise cildi nemlendirmede en en etkili bitkilenden. Buna ek olarak aloe vera, tıpkı zerdeçal gibi beyazlatıcı etkiye sahiptir.

Koltuk altı beyazlatan zerdeçal maskesi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zerdeçal tozu

Yeteri miktarda aloe vera suyu

Yapılışı:

Cam bir kasede zerdeçal tozunu ve aloe vera suyunu karıştırın. Karışım macun kıvamını alana dek aloe vera suyu ekleyin. Maskeyi koltuk altlarınıza çok kalın olmayacak bir tabaka şeklinde uygulayın, 15 dakika bekleyin ve hafif nemli bir bez ile silin. Maskeyi sildikten sonra doğal bir yağ ile cildinizi nemlendirin. Bu maskeyi haftada birkaç defa uygulayabilirsiniz.