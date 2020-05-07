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Ejder meyvesi nedir kalbi gençleştiriyor!

Pitaya, dragon fruit, kaktüs meyvesi ve çilek armudu olarak da adlandırılan ejder meyvesi, kalbi sağlıklı ve genç tutmaya yarıyor.

Ejder meyvesi nedir kalbi gençleştiriyor!
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Tropik bir meyve olan ejder meyvesi, son dönemde dünyada ve ülkemizde kullanımı yaygınlaşan meyvelerden biri. Ejder meyvesinin kökenleri Meksika, Güney Amerika ve Orta Amerika’ya dayanıyor. Düşük kalorili yapısıyla diyet listelerinin vazgeçilmezi olan ejder meyvesi, C, B1, B2 ve B3 vitamini ve demir, kalsiyum ve fosfor gibi mineraller bakımından ise oldukça zengindir. Ejder meyvesi ayrıca kalbi gençleştirmede bulunmaz bir nimet. İşte ejder meyvesinin bilinmeyen faydaları!

Kalsiyum kaynağı

Pitayanın içinde kalsiyum da oldukça fazla olduğundan kemiklerin gelişimi ve sağlığı açısından olumlu etkilerde bulunuyor.

Tip 2 diyabete iyi geliyor

Çözülebilir lifler, potasyum ve düşük şeker oranıyla Tip 2 diyabet hastalığının da önemli destekçilerinden oluyor.

Kalbi gençleştiriyor

Ejder meyveleri lif ve antioksidanlarla dolu olduğundan, her ikisi de kalbi sağlıklı ve genç tutmaya katkıda bulunur. Vücutta kan dolaşımını koruyarak, arterlerde tıkanmaya karşı plakla savaşırlar

Zayıflamaya yardımcı

Kalorisi yok denecek kadar az olması yetmezmiş gibi bir de lifli yapıda olması sayesinde zayıflamaya yardımcı oluyor.

Cilde iyi geliyor

Vucudun nem dengesini koruması nedeniyle özellikle cilt kuruluğu yaşayanlar için en doğal çözümlerden oluyor. İçindeki potasyum sayesinde göz sağlığına da destek olmayı unutmayan pitaya, özellikle göz kuruluğu çekenlere çok fayda sağlıyor.

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