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Pucca kimdir Alişan'la olan gerginliğinin fitilini ateşledi ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi!

Sosyal medya fenomeni Pucca'nın Alişan'a gönderme yapmasının ardından ünlü şarkıcıdan yanıt gecikmedi.

Pucca kimdir Alişan'la olan gerginliğinin fitilini ateşledi ünlü şarkıcıdan cevap gecikmedi!
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Sosyal medya fenomeni Pucca’nın Alişan'a gönderme yaparak yaptığı paylaşım gündem oldu.  Alişan ile ilgili bir paylaşım yapan Pucca’ya Alişan'dan yanıt gecikmedi. Alişan, kendisine göndermede bulunan Pucca'ya ''gerçekten zavallı bir kadın. Ve onun için dua etmeye devam ediceğim…'' diyerek sert çıkışta bulundu. 

''Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum, ölüyorum'' 

Pucca paylaşımında “Birkaç haftadır Alişan sormadıkları halde ‘cumhurbaşkanımızı çok seviyorum ölüyorum’ falan türü demeç vermedi. İnşallah kötü bir şey olmadı! 3 günde bir bunu diyordu çünkü” dedi.

''Gerçekten zavallı bir kadın'' 

“Bu kadının başına bir şey gelmişti ve çocuğu var, yazık inşallah bir an önce diner gözyaşları demiştim Allah var yukarıda. Ama görüyorum ki gerçekten zavallı bir kadın. Ve onun için dua etmeye devam ediceğim… 3 günde bir söylemiyorum ama sen yine de bil Cumhurbaşkanı’mızı çok seviyorum…” Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarda “Uyuşturucu madde kullanımını özendirdiği” iddiasıyla yargılanan Pucca dava sonrasında 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira para cezasına çarptırılmıştı.

Peki Pucca kimdir? 

Pucca’nın asıl ismi Selen Pınar Işık. 3 Haziran 1987 İzmir Karşıyaka doğumlu. Karşıyaka Kız Lisesi’nden mezun olan Pucca Üniversiteyi Ankarada okudu. Önce Radyo Televizyon Sinema ardından da Gazetecilik’le iki üniversite bitirdi.Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı da yapan Pucca Elele dergisinde yazıyor. 2007 yılından beri internette blogunda günlük tutuyor. 2010 yılında dizüst ü edebiyat tarafından günlükleri kitap haline çevrildi.

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