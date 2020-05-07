Sermiyan Midyat sevgilisi Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladı mı işte yeni açıklama!

Geçtiğimiz aylarda kendisi gibi oyuncu olan Sevcan Yaşar ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu ve yönetmen Sermiyan Mityat hakkında bomba bir iddia ortaya atıdı. Aralarında 16 yaş fark olan ünlü çift şiddet iddiasıyla gündeme geldi. Sermiyan Mityat'ın sevgilisi Sevcan Yaşar, iddialara göre geçtiğimiz günlerde karakola giderek ünlü oyuncudan şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. Mityat ise açıklama yaparak hakkında çıkan iddiaların tamamen asılsız olduğunu söyleyerek kendisini savundu.

''Herkes gibi aşık oldum''

Herkes gibi aşık oldum, herkes kadar hayaller kurdum. İnsanlar bambaşka hayatlardan, farklı geleneklerden, apayrı sosyal çevrelerden gelip aşık olduklarıyla bir ömür kurmak isterler. Tam da bu yüzden çiftler arasında yaşanan fikir ayrılıkları, tartışmalar olağandır. Tartışma ise ancak empatiyle, saygıyla, anlayışla mümkündür. Ötesi ne insan onuruyla, ne vicdanla, ne insafla, ne ahlakla, ne beyefendilikle, ne hanımefendilikle bağdaşabilir.

''Şiddet uyguladığım iddiası elbette asılsızdır''

Yakın zamanda ayrılık yaşamış olduğum eski kız arkadaşım Sevcan Yaşar’a ruhsal ve fiziksel şiddet uyguladığım iddiası elbette ki asılsızdır. Bırakalım ilişkiyi, sevgililiği genç bir kadın oyuncu arkadaşımın böylesi bir duruma maruz kalmasının karşısında duracak ilk insanlardan biri ben olurum.

''Evde kalın, sakin olun''

Ancak bu üzücü iddiaya dair tüm ifadeler, olan ve olmayan deliller adli makamlara iletildiğinden detaylı bir açıklama yapmam hukuken yanlış olacaktır. Hem aşk iki kişiliktir ve ayrılık da sevdaya dahildir. Bu nedenlerle konuya dair ilk ve son açıklamam bundan ibarettir. Dünyaca olağanüstü günlerden geçiyoruz. Evde kalın, sakin olun, empatiyle, saygıyla ve anlayışla kalın. Sağlıkla ve sevgiyle... "