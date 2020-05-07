Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e olay sözler tek başarısı 3 çocuğu!

Şarkıcı Yeşim Salkım, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Yeşim Salkım, senelerdir kavgalı olduğu Gülben Ergen'e programda sert sözlerle yüklendi. Salkım, Gülben Ergen'le ilgili "Başarılarını nasıl yaptığını öğrendiğimde onu alkışlamayı bıraktım. Bu hayattaki tek başarısı 3 çocuğu" açıklamasını yaptı.

"Gülben'in başarılarını alkışlıyordum"

Jülide Ateş, Yeşim Salkım'a 40 sorunun içinde Gülben Ergen'le ilgili sorular da yöneltti ve yıllar önce yaptığı röportajdaki açıklamasına dayanarak "Gülben Ergen'in başarılarını alkışlıyor musun?" sorusunu sordu. Salkım, bu soruya şöyle yanıt verdi: "Birkaç sene öncesine kadar alkışlıyordum, bu başarılara nasıl sahip olduğunu bizzat öğrenince alkışlamayı bıraktım. Bu azimle çalışmak diyordum, iyi şarkıları bulmak için iyi yapımcılarla, iyi müzisyenlere çalışıyor diyordum."

"Gülben Ergen'in Hürriyet'e nasıl yazar olduğunu öğrendim"

"Şehrazat'la yaptığım sohbetlerden sonra, son 5 senedir alkışlamıyorum. Köşe yazarlığını dahi nasıl aldığını öğrendikten sonra, Göztepe Ticaret Lisesi'ni bile bitirememiş bir kadının Hürriyet gibi kocaman bir gazeteye köşe yazarı yaparsanız, bu ülkede Radyo Televizyon okuyan, gazetecilik okuyan herkes aç geziyor. Hürriyet Gazetesi gibi bir gazetede, editörün yaptığı röportajlarla röportaj yapıyorsanız bu bir başarı değildir. Ben bunu alkışlamam."

"Gülben'in evlatlarından başka başarısı yok"

"Kitabın Doğan Grubu, gazeten Doğan Grubu, yayın yapmak Doğan Grubu, müzik dahil Doğan Grubu'ndan oluyorsa, ben bunu sorgularım. O kitabı dahil editörünüz yazmışsa, o editörle kahve içmişsem; hiçbir başarısı olduğunu düşünmüyorum 3 evladından başka.

"Çocuklarımın babasına beni bırakmaması için yalvardım"

Yeşim Salkım sohbetin devamında özel hayatında yaşadığı olaylara da şöyle değindi: "Hayatımda kendim için, kariyerim için mücadele etseydim şimdi çok daha başka yerdeydim. Çocuklarım babasız büyümesin diye, her 2 çocuğumun babasına da gururumu ayaklar altına alıp gitme dedim, çocuğumuzu beraber büyütelim dedim. Ama onlar gitmeyi seçtiler"

"Evlendiğim gün kabusa dönüştü"

Yeşim Salkım, Jülide Ateş'in "Hakan Uzan'la peri masalı hangi noktada kabusa dönüştü" sorusuna şu şekilde cevap verdi: "Evlendiğim gün. Evlenmek için İzmir'e gittik gizlice. Evlendik, nikah günü imzaları attık, elindeki alyansı çıkardı, 'şimdi ben bunu aileme nasıl söyleyeceğim' dedi. Bu tip güçlü adamlar, elde ettikten sonra o insanın gözünde kıymetin kalmıyor. Ben bunu uzun yıllar yaşadım"