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Cem Yılmaz'dan hakkında çıkan evlilik iddialarına cevap evlensem haberim olur!

Oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan ünlü komedyen Cem yılmaz hakkında çıkan evlilik iddialarına espirili bir dille yanıt verdi.

Cem Yılmaz'dan hakkında çıkan evlilik iddialarına cevap evlensem haberim olur!
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Defne Samyeli ile ayrıldıktan kısa bir süre sonra Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz, karantina günlerini sevgilisi Serenay Sarıkaya ile birlikte geçiriyor. Bir magazin programında, Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya önünde diz çökerek evlenme teklifi ettiğe ve ikilinin salgın sonrası evlenecekleri iddia edilmişti. Ünlü komedyen hakkında çıkan o iddialara twitter'dan espirili bir dille yanıt verdi. 

Cem Yılmaz'dan evlilik iddialarına yanıt geldi 

İddiaların ardından Cem Yılmaz, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Yılmaz, “Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımı... 

Cem Yılmaz'dan hakkında çıkan evlilik iddialarına cevap evlensem haberim olur!

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