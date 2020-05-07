Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine sahte hesaptan mesaj attığını iddia ederek soluğu mahkemede almıştı. Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı. Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun, Instagram hesabının Ece Erken'in şikayeti sonrası askıya alındığı iddia edildi.

Uzaklaştırma kararı aldı

Konuyla ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyleyen Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Instagram hesabı askıya alındı

Bütün bu gelişmelerin ardından bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Instagram'da 48 bin 300 takipçisi bulunan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı.Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun, Instagram hesabının Ece Erken'in şikayeti sonrası askıya alındığı iddia edildi.

Ece için tedbir kararı aldırmıştı

Geçtiğimiz Mart ayında Ece Erken'in Mahmutyazıcıoğlu çiftinin evine giderek araçlarına zarar verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüleri Instagram hesabından yayınlayan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırmıştı.

Kaynak: Snob Magazin