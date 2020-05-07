search menu
search
close

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski sevgilisi Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı.

Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı
-A A+

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun kendisine sahte hesaptan mesaj attığını iddia ederek soluğu mahkemede almıştı. Ece Erken ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı. Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun, Instagram hesabının Ece Erken'in şikayeti sonrası askıya alındığı iddia edildi.

Uzaklaştırma kararı aldı 

Konuyla ilgili yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını söyleyen Ece Erken, Benan Mahmutyazıcıoğlu hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

Instagram hesabı askıya alındı 

Bütün bu gelişmelerin ardından bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Instagram'da 48 bin 300 takipçisi bulunan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram hesabı askıya alındı.Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun, Instagram hesabının Ece Erken'in şikayeti sonrası askıya alındığı iddia edildi.

Ece için tedbir kararı aldırmıştı 

Geçtiğimiz Mart ayında Ece Erken'in Mahmutyazıcıoğlu çiftinin evine giderek araçlarına zarar verdiği görüntüler ortaya çıkmıştı. Bu görüntüleri Instagram hesabından yayınlayan Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken hakkında tedbir kararı aldırmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu yöntemle kepek sorunundan tamamen kurtulun! Bu yöntemle kepek sorunundan tamamen kurtulun!
Saç
Eda Ece'den sevgilisi hakkında bomba açıklama: Evde beni delirtti! Eda Ece'den sevgilisi hakkında bomba açıklama: Evde beni delirtti!
Magazin
En Güncel Galeriler
Malibu'da tatile çıkan Kim Kardashian'ın bikinili pozları olay oldu!
Malibu'da tatile çıkan Kim Kardashian'ın bikinili pozları olay oldu!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Tarkan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi
Tarkan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi
Bir yılda 45 kilo veren şarkıcı, yeni yaşını incecik haliyle kutladı!
Bir yılda 45 kilo veren şarkıcı, yeni yaşını incecik haliyle kutladı!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Önceki Haberler
Cem Yılmaz'dan hakkında çıkan evlilik iddialarına net cevap!
Cem Yılmaz'dan hakkında çıkan evlilik iddialarına net cevap!
İşsizlik psikolojiyi bakın nasıl etkiliyormuş!
İşsizlik psikolojiyi bakın nasıl etkiliyormuş!
Alişan ve Pucca birbirine girdi: Gerçekten zavallı bir kadın!
Alişan ve Pucca birbirine girdi: Gerçekten zavallı bir kadın!
Bu hastalık yaz aylarında artıyor! Aman dikkat
Bu hastalık yaz aylarında artıyor! Aman dikkat
Genç sevgilisini dövdü mü? Ünlü oyuncudan bomba açıklama!
Genç sevgilisini dövdü mü? Ünlü oyuncudan bomba açıklama!
Eski yarışmacıdan ''Adada oruç tutmak yasak mı'' sorusuna bomba cevap!
Eski yarışmacıdan ''Adada oruç tutmak yasak mı'' sorusuna bomba cevap!
Hasta olanlar nasıl oruç tutabilir?
Hasta olanlar nasıl oruç tutabilir?
Genç kadının uçakta yaşadığı rezalet gündeme bomba gibi düştü!
Genç kadının uçakta yaşadığı rezalet gündeme bomba gibi düştü!
Yorumlar