Kuruyan dudaklara ne iyi gelir bol bol su için!

Soğuk kış ayları dudaklarımızın çatlayıp kurmasına neden oluyor. Dudaklarınızın nem oranını koruyarak çatlamalara karşı önlem almanız sizin için hazırladığımız önerilerle mümkün. İşte kışın kuruyan dudaklar için almanız gereken önlemler!

Kuruluğun nedeni vitamin eksikliği olabilir

B vitamini eksikliği, cildi normalden daha kuru bir hale getirebiliyor. Bu da hem cildinizin, hem de dudaklarınızın kuruyarak çatlamasına sebebiyet veriyor. O nedenle vitamin testleri yaptırarak dudak kuruluğunuzu engelleyebilirsiniz.

Dudak yalamak dudakların kurumasını engellemez!

Yanlış bilinenin aksine, dudaklarınızı yalamak, dudaklarınızdaki nem oranını arttırmak yerine; tükürüğünüz çok çabuk buharlaştığı için onların daha çok kurumasına sebep oluyor. Bu neden ile dudaklarınızı yalamak yerine, dudak nemlendiricilerinden yararlanmanızda fayda var.

Bol su için!

Yeteri kadar su içmemeniz, cildinizin, dolayısıyla dudaklarınızın da kurumasına sebep oluyor. Bu neden ile cilt sağlığınız ve nem oranı için yeteri miktarda su tüketmeniz de oldukça önemli.

Kullanılan ilaçlar dudakları kurutuyor

Bazı ilaçların yan etkileri de dudak kuruluğuna neden olur. Bu ilaçlarınızı kullandığınız dönemlerde, dudak nemlendiricilerinden faydalanmaya daha çok özen gösterin.

İyi ürünler kullanın

Lip balmlarınızı temiz içerikli ürünlerden tercih etmeniz oldukça önemli. Dudaklarınızdan emilimi kolay olduğu için ağız yolu ile zararlı maddeler almayı engellemelisiniz.