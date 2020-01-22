Wanda Nara'dan olay açıklama Icardi ile maçtan önce ilişkiye girmiyoruz!

Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara, verdiği röportajda özel hayatına dair samimi itiraflarda bulundu. Wara eşinin çok profesyonel bir oyuncu olduğunu söyleyerek, maç öncesi cinsel ilişkiye girmediklerini itiraf etti.

''Dışarı çıkmayı pek sevmiyoruz''

Çocuklarına her zaman vakit ayırmaya çalıştığını söyleyen Wanda Nara, "Birbirinizi dinleyin ve mutlu etmeye çalışın. Çocuklarımıza karşı ilgi ve alakamız her zaman üst seviyede. Mauro Fransa'da olduğu için, zamanı iyi ayarlamamız gerekiyor ama birlikteyken dışarı çıkmayı pek sevmiyoruz. Çocuklar uyuduğu zaman, kendimize ayırabileceğimiz vaktimiz oluyor. Suşi siparişi veriyoruz, sohbet edip, film izliyoruz" dedi.

''Büyüdüklerine hazır olmak istiyorum''

Çocuklarının büyüdüğüne kendisini alıştırmaya çalıştığını belirten Nara, "Çok çalışıyorum ama bunu yapmamın tek nedeni, ailem ve çocuklarımın iyiliği için. Onların bağımsız bireyler olmalarını ve fedakarlığın kıymetini anlamalarını istiyorum. Biz büyük bir aileyiz ama onları bir arada tutabilirim. Tabi farklı yapıdaki çocukların aynı anneden nasıl olabileceğini ben de merak ediyorum. Çocuklarımla ilgilenmekten büyük keyif alıyorum. Zamanın hızlı geçtiğini biliyorum ve olabildiğince büyüdüklerine hazır olmak istiyorum. Artık büyümeye başladıkları için, bana ve tavsiyelerime daha çok ihtiyaçları olacak" ifadelerini kullandı.

''Maçtan önce ilişkiye girmiyoruz''

Wanda Nara, yakın zamanda verdiği röportajda eşi Icardi ile maçlardan önce cinsel ilişkiye girmediklerini itiraf etti.

Başarılı menajer, "Mauro çok profesyonel bir futbolcudur. Maçlardan önce kesinlikle cinsel ilişkiye girmez. Sadece maçtan sonra ve takımı galip geldiyse bana bakar. Eğer mağlupsa, kesinlikle bana bakmaz. Çok üzgün olur" ifadelerini kullanmıştı.