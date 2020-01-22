Didem Soydan takipçisini ifşa etti seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum!

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan kendisine gelen mesajı ifşaladı. Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından kendisine taciz mesajı atanları affetmiyor. Soydan'ın 'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' takipçisine verdiği yanıt olay oldu. Ünlü model takipçisine, “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” dedi.

''Benimle seks yapmadan öleceksin''

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından kendisine taciz mesajı atanları affetmiyor. Soydan’a son olarak bir takipçisi “Merhaba, nasılsın? Antalya’ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle sex yapmadan ölmek istemiyorum” yazdı. Soydan, bu mesajı hikaye bölümünde ifşa etti ve söz konusu kişiye “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” yazdı.

Penis yorumu sosyal medyayı sallamıştı

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları işa eden Didem Soydan, bir takipçisine gönderdiği "Büyük penis fetişiniz mi var?" mesajını Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti.