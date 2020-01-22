search menu
search
close

Didem Soydan takipçisini ifşa etti seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum!

Model Didem Soydan kendisine sosyal medyadan gelen 'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' takipçisini ifşa etti.

Didem Soydan takipçisini ifşa etti seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum!
-A A+

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Didem Soydan kendisine gelen mesajı ifşaladı. Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından kendisine taciz mesajı atanları affetmiyor. Soydan'ın  'Seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum' takipçisine verdiği yanıt olay oldu. Ünlü model takipçisine,  “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” dedi. 

''Benimle seks yapmadan öleceksin''

Ünlü model Didem Soydan, sosyal medya hesabından kendisine taciz mesajı atanları affetmiyor. Soydan’a son olarak bir takipçisi “Merhaba, nasılsın? Antalya’ya geliyor musun? Canım, hastayım sana. Seninle sex yapmadan ölmek istemiyorum” yazdı. Soydan, bu mesajı hikaye bölümünde ifşa etti ve söz konusu kişiye “Kötü bir haberim var, benimle seks yapmadan öleceksin” yazdı.

Didem Soydan takipçisini ifşa etti seninle seks yapmadan ölmek istemiyorum!

Penis yorumu sosyal medyayı sallamıştı 

Zaman zaman takipçilerinden gelen uygunsuz mesajları işa eden Didem Soydan, bir takipçisine gönderdiği "Büyük penis fetişiniz mi var?" mesajını Instagram hesabının hikaye kısmında yayınlayarak "Ben anlamadım küçüğünün fetişi mi varmış. Yani kim küçüğünü sever ki neyse her seçime saygı falan" demişti.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor! Bu alışkanlıklar zihin sağlığını koruyor!
Psikoloji
5 malzemeli mozaik pasta tarifi! 5 malzemeli mozaik pasta tarifi!
Tatlı
En Güncel Galeriler
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Tabuları yıkan büyük beden model Barbie oldu!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Dünyaca ünlü model Kylie Jenner'dan olay yaratacak cinsellik itirafı!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Ersoy'un erkekken hamile bıraktığı kadından olay açıklama!
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Berlin'in gerçek Barbie'si tacize uğradıktan sonra...
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
Dünyanın en büyük vajinası için ameliyat oldu! Az kalsın ölüyordu!
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
İğrençlikler bir bir çıkıyor! Adnan Oktar öz yeğenlerine...
Önceki Haberler
Meme kanserinden korunmak istiyorsanız...
Meme kanserinden korunmak istiyorsanız...
Wanda Nara'dan olay cinsellik itirafı: Maçtan önce...
Wanda Nara'dan olay cinsellik itirafı: Maçtan önce...
Ünlü fenomen Merve'den erotik dükkan içerisinde olay poz!
Ünlü fenomen Merve'den erotik dükkan içerisinde olay poz!
İşte alerjiye en çok neden olan besinler!
İşte alerjiye en çok neden olan besinler!
Serdar'ın tek celsede boşandığı Chloe hakkındaki itirafı şoke etti!
Serdar'ın tek celsede boşandığı Chloe hakkındaki itirafı şoke etti!
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Kahvaltıda Karadeniz lezzeti: Muhlama tarifi
Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne'den bomba evlilik açıklaması!
Cem Yılmaz'dan ayrılan Defne'den bomba evlilik açıklaması!
Makyaj artistlerinin 5 sırrı!
Makyaj artistlerinin 5 sırrı!
Yorumlar