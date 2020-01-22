Corona virüsü nedir öksürük ve ateş belirtileri!

Latince "taç" anlamına gelen corona virüsünün, Çin'de ölümlere neden olmasının ardından hastalığın yayılmasından endişe duyulmaya başlandı. Akciğer hastalıklarına neden olan ve ölümle sonuçlanan vakalara sebebiyet veren bu virüs Dünya Sağlık Örgütü'nü alarma geçirdi. Yaygın belirtileri ateş ve öksürük olan corona virüsü hakkında tüm merak edilenleri biraraya getirdik. İşte corona virüsü hakkında bilmeniz gerekenler...

Corona virüsü nedir?

Corona virüsleri tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA'ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince'deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Coronavirus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Evcil ve yabani hayvanlarda da bulunuyor

Coronaviruslar, Coronaviridae ailesi içinde yer alırlar. Zarflı ve tek sarmallı RNA virüsleridir, başlıca dört türde sınıflandırılırlar: Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta Coronavirüsler. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedirler (evcil ve yabani hayvanlarda).

Akut solunum sendromuna yol açıyor!

İnsanlarda Coronavirüs'ün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebilmektedir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabiliyor.

Corona virüsünden korunmak için;

Hastalıktan korunmak için maske kullanın.

Öksüren ve hapşıran insanlardan uzak durun.

Özellikle hastalığın yaygın olduğu bölgelerde hayvanlarla temas etmeyin.

Hijyen kurallarına dikkat edin.

İnsandan insana da bulaşabilen virüsün semptonlarını görürseniz en yakın hastaneye başvurun.

Et ve yumurta iyi pişirildikten sonra tüketilmeli

Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini öneriyor. Soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılması gerektiğini söylüyor. Solunumla ilgili semptomlar, ateş, öksürük, nefes darlığı ve güç nefes alma enfeksiyon belirtilerinden bazıları olarak dikkat çekiyor.