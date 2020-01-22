Lahananın faydaları neler baş ağrısını gideriyor!

Kış sebzelerinin en değerlilerinden biri olan beyaz lahana sağlığa çok faydalı bir besin. İçerisindeki çok sayıda vitamin ve mineral sayesinde kanserden, katarakta, baş ağrılarından, kolesterole birçok derde deva oluyor. Tam bir şifa kaynağı olan lahanayı sofralardan eksik etmemek gerekiyor. İşte lahananın hiç duymadığınız yararları!

Kansere karşı koruma

Lahana, birçok antioksidana, özellikle de antosiyaninlerle sahip bir sebze. Araştırmalar, antioksidanların iltihabı azaltabildiğini, belirli kanserlere karşı koruyucu olabileceğini ve beyin fonksiyonlarını iyileştirebileceğini gösteriyor.

Bağışıklığı artırır

Lahana yüksek C vitamini içeriği nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendirmede ve serbest radikallerle savaşmada önemli bir rol oynar.

Baş ağrılarını giderir

Lahana baş ağrılarını geçirmede de bulunmaz bir nimettir. Şakaklarınıza ve başınızın üst bölgelerine taze lahana yaprakları yerleştirmeyi deneyin. Sonrasında da yaprakları sabit tutabilecek bir şapka, kep vs takın. Mutlaka faydasını göreceksiniz.

Enflamasyonu azaltır

Lahana gibi sebzeler anti enflamatuar özelliklere sahip olan ve inflamasyonu azaltan bir bileşik olan sulforaphane içerirler. Lahana ayrıca, yapraklarında kadmiyum bağlayıcı komplekslerin birikmesiyle bilinir; Bunun ana bileşenlerinden biri glutamindir. Glutamin, güçlü bir anti-enflamatuar ajandır, bu nedenle tüketilmesi, iltihaplanma, tahriş, alerji, eklem ağrısı, ateş ve çeşitli cilt hastalıklarının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Kalp sağlığını ve kolesterolü düzenler

Lahana, LDL kolesterol seviyelerini düşürerek, kan basıncını azaltarak ve trombosit oluşumunu önleyerek kardiyovasküler hastalık riskini azaltan polifenoller bakımından zengindir. Ayrıca lahana, safra asitlerini bağlayarak, kötü kolesterol seviyenizi düşürmenize yardımcı olur.

Sindirimi düzenliyor

Lif ve glukozinolatlar bakımından zengin olan lahana, vücudun suyu tutmasına yardımcı olur ve bağırsakların içinde hareket ederken yiyeceklerin büyüklüğünü korur. Yapılan araştırmalar, lahanada bulunan liflerin bağırsak hareketlerini düzenlemeye ve kabızlığın tedavisine yardımcı olduğunu ileri sürmektedir.