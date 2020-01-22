Ağız kanseri nedir iyileşmeyen ağız yaraları belirtisi!

Ağız yaraları çoğu zaman kendiliğinden geçtiği için üzerinde durmadığımız sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bir türlü iyileşmeyen ağız yaralarında sebebinin ne olduğunu anlamak için mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Dudak ve ağızdaki iyileşmeyen yaraların sebeplerinden biri de ağız kanseri. Ağız kanserinin en büyük risk grubu ise sigara ve alkol tüketenler. İşte ağız kanseri hakkında tüm merak edilenler...

Ağız kanseri nedir?

Ağız kanseri, ağız veya boğaz dokularında gelişen kanserdir. Baş ve boyun kanseri olarak adlandırılan daha büyük bir kanser grubuna aittir. Çoğu ağız, dil ve dudakta bulunan skuamöz hücrelerde gelişir.

Tütün kullananlar büyük risk altında

Ağız kanseri için en büyük risk altında olanlar tütün kullananlar oluyor. Çok miktarda alkol ve tütün tüketen insanlar, özellikle her iki ürünü de düzenli olarak kullananlar daha büyük bir risk altında. Ağız kanseri belirtileri şunlardır:

İyileşmeyen dudak veya ağız yarası

Diş etlerinde, dilde veya ağız içindeki beyaz veya kırmızı benekler

Gevşek dişler

Ağzınızın içinde bir büyüme veya şişlik

Ağız ağrısı

Kulak ağrısı

Çiğneme veya yutma güçlüğü

Ağzınızın herhangi bir bölümünde his kaybı veya uyuşukluk

Ağız kanseri tedavisi

Ağız kanseri tedavisi, teşhis sırasında kanserin tipine, yerine ve evresine bağlı olarak değişiklik göstermektedir.

Cerrahi tedavi

Ağız kanserinin erken evrelerinde genellikle tümörü ve kanserli lenf düğümlerini çıkarmayı içeren bir tedavidir. Ek olarak, ağız ve boyun çevresindeki diğer dokular çıkarılabilir.

Radyoterapi

Ağız ve boğaz bölgesine uygulanan yüksek enerjili ışınların kanser hücrelerini ortadan kaldırarak kanserin yayılımının önüne geçilmesi olarak tanımlanabilir. Radyoterapide en sık görülen yan etkiler; ağız kuruluğu, diş kayıpları, boğaz ağrısı, diş etlerinde kanama ve ağrı, ağız içi yaralarında gecikme, lokal enfeksiyonlar, çene ekleminde sertlikler, koku ve tat duyusunda değişiklikler, ciltte hafif yanıklar ve yorgunluktur.

Kemoterapi

Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek için kimyasalları kullanan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi ilaçları tek başlarına, diğer kemoterapi ilaçları ile kombinasyon halinde veya diğer kanser tedavileri ile kombinasyon halinde verilebilir. Kemoterapi radyasyon terapisinin etkinliğini artırabilir, bu yüzden ikisi sıklıkla birleştirilir. Kemoterapinin yan etkileri hangi ilaçları aldığınıza bağlıdır. Sık görülen yan etkiler bulantı, kusma ve saç dökülmesini içerir. Doktorunuza, alacağınız kemoterapi ilaçları için hangi yan etkilerin olası olduğunu sorun.

Ağız kanserinden korunmak için;

Sigara ve alkol gibi kanser yapıcı maddelerden uzak durulmalı, düzenli doktor ve diş hekimi muayenesinden geçilmeli ve ağızda mevcut ise yaraya neden olabilecek diş ve protezleri mutlaka tedavi ettirmelisiniz.