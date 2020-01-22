Merve Taşkın erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla poz verdi

Sosyal medya fenomeni ve Dj Merve Taşkın, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak yaptığı paylaşımla sınırları epeyce zorlayan Taşkın'ın son pozu olay oldu. Twitter'da bir iddia başlatan Taşkın, takipçilerinin isteği doğrultusunda Amsterdam'daki ünlü Kırmızı Fener Mahallesi'ndeki erotik dükkanın vitrininde yarı çıplak durdu.

İç çamaşırlarıyla pozu olay oldu

Twitter hesabından "10K (10 bin) fav gelirse Amsterdam Red Light sokağında kırmızı camlı odada bir kızın yerine iç çamaşırıyla geçip video çekerim aşkolar büyük iddia hadi bakalım" dedi. Kısa sürede 11 bin beğeni aldı. Taşkın, dediğini yaptı ve kırmızı ışıklı bir erotik dükkanın vitrininde iç çamaşırlarıyla durdu. O arada yoldan geçen birçok kişi ise Merve Taşkın'ı izledi.

Instagram'dan takipçileriyle paylaştı

Merve Taşkın bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bunun yanı sıra yeni yaş gününüde Amsterdam'da kutlayan Taşkın, elinde 22 yazan balonlarla poz veren Taşkın, çektirdiği fotoğraf ve videoyu "Happy birthday too me" notuyla paylaştı.