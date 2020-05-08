Maya maskesi ne işe yarar cildiniz ışıldayacak!

Maya maskesi nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Evde hazırlayacağınız oldukça basit bu maske sayesinde cildinizdeki lekeleri giderebilecek, sivilceleri yok edebileceksiniz. Cilt nemlendiren, lekeleri tedavi eden ve cildi yenileyen maya maskesinin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize bir göz atabilirsiniz.

SÜTLÜ BALLI MAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı bal

1 yemek kaşığı süt ya da yoğurt

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri krem kıvamına gelecek şekilde iyice karıştırdıktan sonra cildinize aşağıdan yukarı hareketlerle yavaşça sürün. Maskenin iyice kurumasını bekledikten sonra önce ılık su yardımı ile masaj yaparak maskeyi temizleyin.

HİNDİSTAN CEVİZLİ MAYA MASKESİ

Malzemeler:

1 yemek kaşığı yaş maya

1 tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Maya ile Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra yüzünüze uygulayın. 15 dakika bekledikten sonra yüzünüzü iyice temizleyin. Hindistan cevizi yağı yoksa zeytinyağı ile de uygulanabilir.