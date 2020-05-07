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Akçaabat köftesi nasıl yapılır lezzeti damaklarda kalır!

Akçaabat köftesi, enfes lezzetiyle tam da iftar sofralarına yakışacak bir tat. Peki Akçaabat köfte nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte Akçaabat köfte tarifi!

Akçaabat köftesi nasıl yapılır lezzeti damaklarda kalır!
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Köfte, Türk mutfağında her yörede farklı lezzette yapılan bir yemek. Trabzon ekmeğiyle lezzetlenen, Trabzon'un meşhur lezzeti Akçaabat köfte de şahane tadıyla mest ediyor. Evde yapılışı oldukça kolay olan Akçaabat köfteyi iftar sofralarınızı şenlendirmek için kullanabilirsiniz. Peki Trabzon'un enfes tadı Akçaabat köfte nasıl yapılır? Malzemeler neler? İşte leziz mi leziz Akçaabat köfte tarifi...

Malzemeler:

500 gram dana kıyma
100 gram yağlı kuzu boşluk eti
4 diş sarımsak
1 su bardağı Trabzon ekmeği kırıntısı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
2 adet domates
2 adet yeşil sivri biber

Yapılışı:

Trabzon ekmeği içini rondodan geçirin ve bir gece iyice kuruması için, bir tepsiye yayın ve üzerine tülbent örterek bekletin. İki kıymayı birlikte çektirebilirseniz daha kolay harmanlancaktır. Eğer çektiremediyseniz iki kıymayı ekmek içiyle birlikte 5 dakika kadar yoğurun. Sarımsağı, tuz ve karabiberi ilave edin. Rulo haline getirin ve buzdolabında bu haliyle 30 dk dinlendirin. Bıçak yardımıyla porsiyonlayın ve avuç içinizle bastırın. İyice ısınmış, hafif yağlanmış döküm tavada önlü arkalı kızartın. Domates ve biberleri de tavaya dizin. Hafifçe közleyin. Sunum tabağına yerleştirin ve afiyetle servis edin.

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