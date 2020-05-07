Kepek nasıl gider limon suyundan yararlanın!

Saç derisinde oluşan kepek sorunu, saçlarınızın istediğiniz gibi mükemmel görünmesine engel olabilir. Kepek kuru saç derisinin ya da sebore dermatit olarak isimlendirilen cilt probleminin bir sonucu olabiliyor. Ayrıca egzema, Malasseziya isimli mantar türü, sedef hastalığı sonucu da kepek oluşabilir. Kepek sorununuzdan bir türlü kurtulamıyorsanız, içeriğimize bir göz atmanızda fayda var. İşte kepek sorunundan kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntem!

Limon suyu

C vitamini kaynağı olan limonlar, saçlarda topikal olarak sıvı formda uygulandığında oldukça fayda gösterir. Saçınıza limon suyu uygulamak daha parlak saçlara kavuşmanızı sağlar ve yağı ve kepeği azaltır. Sıktığınız limon suyunu saç diplerinize eşit bir şekilde uygulayın.

Limon suyunun etkisini göstermesi için 20-25 dakika kadar bekleyin. Bu süre içerisinde kafa derinizde kaşınma hissedebilirsiniz ancak endişelenmeyin bu oldukça normal. Saçınızı durulayın. İsterseniz şampuan kullanarak yıkayabilirsiniz.