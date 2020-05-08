Selülite ne iyi gelir iğneli lipolizi deneyin!

Selülit, cilaltı dokunun özellikle yağlı bölgelerinde pürüzlü, çukurlu tümsekli görünüme verilen isimdir.‘Portakal kabuğu görüntüsü’ diye çokça tabir edilen ve de kadınları çok rahatsız eden bu durum erkeklerde daha az görülür.

Peki, Neden Kadınlar ?

Yağ hücrelerinin dizilimi kadın ve erkekte genetik olarak farklı olduğu için, erkekte cilt altında yağlanma artsa da selülit formu genelde oluşmaz.Eğer kadınsanız, yaşamınızın bir döneminde %90 ihtimalle selülitiniz olacaktır.Selülitin sebepleri ile ilgili birçok teori olmakla birlikte( östrojen, beslenme, yaşam tarzı, genetik yatkınlık..), kesin emin olduğumuz şey ise :

Kadınlar da cilt altındaki bantlar vertikal yerleşmiştir ve bantların arasındaki yağ dokusu büyüdüğü zaman da dışarıya doğru bombe görüntü oluşur. Erkekler de bu bantlar vertikal değil çapraz yerleşmiştir ayrıca ciltaltı yağ dokuları daha az iken bağ dokuları da kadınlara nazaran daha sıkıdır.

Selülitleri 1-3 arasında derecelendirirsek, Grade-1’ de sadece elle sıkıldığında bu görüntü varken, Grade-3 ‘ te ayakta veya otururken selülit görünümü vardır hatta sert fibrötik yapılar oluşmuştur.

Selülite ne iyi gelir ?

-Hareket etmek, masaj( özellikle derin doku)

-Kilo vermek, yağ dokusu küçüldükçe selülit görünümü azalır

-Spor yaparken esneme hareketlerinin önemi büyüktür, ama genelde önemsenmez, esneme ya da streching egzersizleri sadece kasları rahatlatmaz, etrafındaki bağ dokuyu da rahatlatır, kan ve lenfatik dolaşım artar, selülite iyi gelir

-Ödem attıracak şeyler;hareket, masaj ve bazı cihazlarının yanında, ödem attıran yiyecek içecekler faydalıdır; Yeşilçay, ananas, mısırpüskülü, matcha çayı gibi...

-Cihazlar yardımcı olur, radyofrekans, lazer, vakum, basınç... gibi farklı teknolojilerin tek başına ya da kombine uygulamaları etkili olur.

Altın Standart;İĞNELİ LİPOLİZ

- 4-6 seans uygulamayla sorunlu bölgede yağ dokusu azalır, ödem azalır, lenfatik dolaşım artar ve yeni kollajen oluşumu hedeflenir.

-İyi sonuçlar için spor önemlidir, masaj veya etkili cihaz desteği iyi olur.

-Diyet önemlidir, kilo vermek avantaj sağlar.

-İlaç dozları önemlidir, doktorunuz bu kısma dikkat edecektir.

-Lipoliz yapılan gün yağlı, ağır gıdalardan uzak durulmalıdır.