Sevgilisini Instagram'dan silen Eda Ece, ayrılık haberlerini yalanladı

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi Buğrahan Tuncer'i sosyal medya hesabından takipten çıkaran Eda Ece hakkında çıkan ayrılık iddialarını kesin bir dille yalanladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı canlı yayında "Beni delirtmişti ondan sildim" diyerek ayrılmadıklarını dile getirdi.

''Beni evde delirtti''

FOX TV'de yayınlanan Yasak Elma dizisinde başrol oynayan Eda Ece, geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisini sosyal medya hesabından silmişti. İlişkisini bitirdiği söylenen Ece, yaptığı canlı yayında iddialara son noktayı koyarak ayrılmadıklarını söyledi. Eda Ece, "Buğra içeride oturuyor, sorun yok. Ayrılık haberleri çıktı, çünkü Buğra beni evde delirtti. Ben de onu Instagram'dan çıkardım."