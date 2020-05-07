search menu
search
close

Süt helvası nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

5 dakikada hazırlayacağınız nefis bir tarif olan süt helvasını sizler için paylaştık. İşte enfes süt helvası tarifi...

Süt helvası nasıl yapılır tadına doyum olmaz!
-A A+

Bugün siz değerli elmaelma.com okuyucuları için kolay bir tarif olan süt helvasını seçtik. Üzeri nar gibi kızaran, tadına doyum olmayan bir lezzet süt helvası. Önce un ve tereyağını hafif kavuruyoruz, ardından süt ve şeker ekleyip fırına veriyoruz. Nar gibi kızarmış haliyle bile sizi büyüleyecek bu tatlıyı mutlaka deneyin. Muhteşem süt helvası tarifi içeriğimizde!

Süt helvası tarifi için malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı
4 yemek kaşığı un
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilin
1 adet yumurta sarısı

Üzeri İçin:

1 adet muz
1 çay kaşığı tarçın
1 avuç ceviz

Yapılışı:

Fırını ızgara ayarında 200 dereceye ayarlayın. Derin bir tencerede, orta ateşte, un ve tereyağına hafif renk aldırıp, kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine azar azar sütü ekleyin. Hafif kıvam aldığında toz şekeri ekleyin. Şeker eriyip, boza kıvamına gelince ocağın altını kapatın. Bu esnada çırpmaya devam ederek yumurta sarısı ve vanilini ekleyin. Tatlıyı fırına atar atmaz, fırının derecesini 220 dereceye getirin ve üzeri kızarana kadar 4-6 dakika arası fırınlayın. Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra ılımaya bırakın. Muz, ceviz  ve tarçın ile servis edin.

Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın! Yepyeni bir tatil akımı: Staycation ile tanışın!
Bacak ağrısı hastalık habercisi! Bacak ağrısı hastalık habercisi!
Sağlık
Cem Yılmaz'dan hakkında çıkan evlilik iddialarına net cevap! Cem Yılmaz'dan hakkında çıkan evlilik iddialarına net cevap!
Magazin
En Güncel Galeriler
Malibu'da tatile çıkan Kim Kardashian'ın bikinili pozları olay oldu!
Malibu'da tatile çıkan Kim Kardashian'ın bikinili pozları olay oldu!
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Ebru Şancı'nın estetiksiz hali! 'Kocam dava açmaya hazırlanıyor!'
Tarkan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi
Tarkan boşanıyor mu? İlk açıklama geldi
Bir yılda 45 kilo veren şarkıcı, yeni yaşını incecik haliyle kutladı!
Bir yılda 45 kilo veren şarkıcı, yeni yaşını incecik haliyle kutladı!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Gülben Ergen bebek düşürdü peki çocuk kimden bir de fotoğraf var!
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Kendinden 10 yaş büyük oyuncuya abayı yaktı hem de Serenay'ın...
Önceki Haberler
İftara yakışır: Akçaabat köftesi
İftara yakışır: Akçaabat köftesi
Bu yöntemle kepek sorunundan tamamen kurtulun!
Bu yöntemle kepek sorunundan tamamen kurtulun!
Eda Ece'den sevgilisi hakkında bomba açıklama: Evde beni delirtti!
Eda Ece'den sevgilisi hakkında bomba açıklama: Evde beni delirtti!
Koltuk altlarını anında beyazlatan maske tarifi!
Koltuk altlarını anında beyazlatan maske tarifi!
Yeşim Salkım, kavgalı olduğu Gülben'e fena yüklendi!
Yeşim Salkım, kavgalı olduğu Gülben'e fena yüklendi!
Beklenen haber geldi! Sinem Kobal hamile!
Beklenen haber geldi! Sinem Kobal hamile!
Kalp ve damar sağlığını koruyan mucize!
Kalp ve damar sağlığını koruyan mucize!
Ece ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram'ı kapandı
Ece ile mahkemelik olan Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun Instagram'ı kapandı
Yorumlar