Süt helvası nasıl yapılır tadına doyum olmaz!

Bugün siz değerli elmaelma.com okuyucuları için kolay bir tarif olan süt helvasını seçtik. Üzeri nar gibi kızaran, tadına doyum olmayan bir lezzet süt helvası. Önce un ve tereyağını hafif kavuruyoruz, ardından süt ve şeker ekleyip fırına veriyoruz. Nar gibi kızarmış haliyle bile sizi büyüleyecek bu tatlıyı mutlaka deneyin. Muhteşem süt helvası tarifi içeriğimizde!

Süt helvası tarifi için malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı un

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

1 adet yumurta sarısı

Üzeri İçin:

1 adet muz

1 çay kaşığı tarçın

1 avuç ceviz

Yapılışı:

Fırını ızgara ayarında 200 dereceye ayarlayın. Derin bir tencerede, orta ateşte, un ve tereyağına hafif renk aldırıp, kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine azar azar sütü ekleyin. Hafif kıvam aldığında toz şekeri ekleyin. Şeker eriyip, boza kıvamına gelince ocağın altını kapatın. Bu esnada çırpmaya devam ederek yumurta sarısı ve vanilini ekleyin. Tatlıyı fırına atar atmaz, fırının derecesini 220 dereceye getirin ve üzeri kızarana kadar 4-6 dakika arası fırınlayın. Tatlıyı fırından çıkardıktan sonra ılımaya bırakın. Muz, ceviz ve tarçın ile servis edin.