Hamdi Alkan kimdir kaç kilo verdi son halini görenler şaşıp kalıyor!

Selen Görgüzel'le mutlu beraberliklerine devam eden Hamdi Alkan Instagram'da dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Mide küçültme ameliyatıyla yaklaşık 60 kilo veren Alkan tbt notunu düştüğü esşi fotoğrafı ile görenleri şaşırttı.

Eski halini görenler şaştı kaldı

Selen Görgüzel ile mutlu bir evlilik sürdüren Hamdi Alkan, sosyal medya hesabından yayınladığı kare ile görenleri şaşırttı. 52 yaşındaki yönetmen, Instagram'da geçmişten fotoğrafların paylaşıldığı 'tbt' gününü (perşembe) boş geçmedi.Hamdi Alkan, yayınladığı kareye, 'evde kal' ve 'evde kal gevşeme' etiketleri ile "#tbt ye yakışır oldukça ağır bir resim" notunu düştü.

Paylaşımına youm yağdı

ikkat çeken fotoğrafa; "Ekranların en ağır abisi", "Eskiden iki kişiymişsin" ve "Evrim olmuş üstat" şeklindeki yorumlar geldi.

Hamdi Alkan kimdir?

1967 yılında Hatay'da doğdu. Biri kız, beşi erkek 6 kardeşin en küçüğüdür. Babası emekli memur, annesi ise ev hanımıdır. Yıldız Teknik Üniveritesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezundur. Halen orada tiyatro hocalığı, genel sanat yönetmenliği yapmaktadır. En popüler TV programlarından biri olan ve skeçlerden oluşan komedi programı Reyting Hamdi ile tanınmış ve bu isim Alkan'a lakap olarak da kullanılır olmuştur.