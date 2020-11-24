Paşa mezesi nasıl yapılır büyüleyici bir lezzet!

Akşam sofraların yanında lezzet katacak bir meze tarifi arıyorsanız evde kolay bir şekilde yapabileceğiniz paşa mezesini hazırladık! Yapımı oldukça pratik olan baharatların bir araya getirdiği lezzet olan paşa mezesini sizde evde en kolay haliyle yapabilirsiniz. İşte meze severler kolay tarif...

Malzemeler;

1/2 çay bardağı zeytinyağı, 1/2 su bardağı ceviz içi, 200 gram beyaz peynir, 1 çorba kaşığı kekik, 1 çorba kaşığı pul biber, 50 gram tulum peyniri, 1 su bardağı süzme yoğurt, 1 diş sarımsak yeterli olacak.

Yapılış aşaması;

Bir kaba peynirleri alın ve çatal yardımı ile ezin. Üzerine yağı ve baharatları ekleyin. Karıştırın. Doğranmış sarımsak, ince çekilmiş ceviz içi ve yoğurdu ekleyip harmanlayın. Malzemelerin tamamı karıştırdıktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz.