Farkında olmadan yaptığımız zararlı alışkanlıklar neler telefona eğilerek bakmak!

Hayat rutininizde farkında olmadan veya bilerek yaptığımız bazı davranışlar sağlığımız açısında yararlı olmayabiliyor. Daha iyi bir yaşamı aşağıda sıraladığımız alışkanlıklardan kaçınarak sağlayabilirsiniz. İşte farkında olmadan yapılan zararlı alışkanlıklar!

Telefona eğilerek bakmak

Telefona eğilerek baktığınız zaman tüm yükü boynunuz taşır ve boyunda baskı oluşur. Bu baskı omuriliğe zarar verir. Telefonu göz hizasında tutmanız sizin için daha sağlıklı olacaktır.

Yüksek topuklu ayakkabılar

Sıklıkla yüksek topuklu ayakkabılar ayak anatomisini bozarak ciddi sorunlara sebebiyet verebilir. Topuklu ayakkabı giyince vücudun kuvvet merkezi öne doğru kayar bunun sonucunda ise kalça ve omurgada bozulmalar görülür.

Telefonla uyumak

Elektronik cihazlar ile uykuya dalmak; uyku düzenin ve kalitesinin bozulması, kilo alımı ve gündüz yorgunluğuna sebebiyet verebiliyor. Bu yüzden elektronik cihazlarınızı uyumadan önce kendinizden uzaklaştırmanız sağlıklı bir yöntem olacaktır.

Çok fazla uyumak

Düzenli ve yeterli uyku vücudunuzu birçok hastalıktan koruyacak kadar önemlidir. Çok fazla uyumak hem birçok hastalığa sebebiyet verir hem de birçok hastalığın belirtisidir. İdeal uyku saatleri 7-9 saattir.

Sıcak su ile el yıkamak

Birçok uzman kaynar suyun mikropların ölmesini sağladığını söyler. Ancak istediğiniz kadar sıcak su ile yıkayın yine de mikropların ölmesini sağlayamazsınız. Ilık su ile elleri yıkadığınızda mikroplar savunmasız kalacaktır.

Elleri hızlı yıkamak

Elleri sık sık yıkamak çok önemlidir fakat bu uygulamayı hızlı bir şekilde yapmak mikropların tam anlamıyla ölmesini önlemeyecektir. Mikropları öldürmek için bol su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamalısınız.

Çok hızlı yemek yemek

Tam olarak çiğnenmeyip yenilen besinler hazmı zorlaştırır ve sindirim sisteminizi etkiler. Aynı zamanda hızlı yemek yemek çabuk acıkmanıza sebep olur. Uzun süre boyunca hızlı yemek yiyen birisinde sindirim sistemi sorunları, diyabet ve kalp rahatsızlıkları görülebilir. Bu yüzden yediğiniz yemekleri iyice çiğnedikten sonra yutmanız tavsiye edilir.