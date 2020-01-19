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Tarkan "10 yıl sonra ilk" notuyla kardeşleriyle verdiği pozu paylaştı!

Annesi Neşe Tevetoğlu'nun kısa süre önce hastaneye kaldırmasıyla sıkıntılı günler geçiren Tarkan, yıllar sonra 6 kardeşiyle biraraya geldiği fotoğrafı paylaştı.

Tarkan "10 yıl sonra ilk" notuyla kardeşleriyle verdiği pozu paylaştı!
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Megastar Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu 3 gün önce aniden başlayan bacak ağrısı, uyuşma ve his kaybı şikayetleriyle Üsküdar'da özel bir hastanede tedavi altına alınmıştı. Annesini bir an bile yalnız bırakmayan Megastar, sosyal medya hesabından 10 yıl sonra ilk kez biraraya gelen aile üyeleriyle birlikte çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Annesi taburcu edildi

Akut kritik bacak iskemisi' tanısıyla acil ameliyata alınan Neşe Tevetoğlu'nun sağ bacak ana atardamarındaki tıkanıklık giderildi. Dün yapılan kontroller sonucu kan dolaşımında sorun olmadığı görülen anne Tevetoğlu, hastaneden taburcu edildi.


10 yıl sonra ilk

Annesi Neşe Tevetoğlu'nun sağlığına kavuşmasından sonra altı kardeşiyle bir araya geldiğini belirten Tarkan, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına şu notu yazdı: "Geçtiğimiz günlerde annemizin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle bütün kardeşler seferber olduk. Anneciğimiz çok şükür tekrar sağlığına kavuşunca da bu hatıra fotoğrafı çektirmeden olmazdı çünkü 10 yıl sonra 6 kardeş ilk kez tekrar bir araya gelmiştik."

Hayranları şaşırdı

Ünlü sanatçının bu paylaşımı çoğu takipçisinin şaşırmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları Tarkan'ın kardeşlerini ilk kez gördüğünü dile getirdi.

 

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