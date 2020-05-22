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Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı

TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul rüzgarı Pakistan’da da sürüyor.

Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı
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TRT'nin sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul rüzgarı Pakistan’da da sürüyor. Dizinin oyuncularından Burcu Kıratlı’nın canlandırdığı Gökçe Hatun karakteri Pakistan halkı tarafından da çok sevildi.

Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı

TRT 1'in rekortmen dizisi Diriliş Ertuğru yurt dışında da izlenme rekorları kırmaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da gösterilmesinin ardından Burcu Kıratlı, Pakistan halkının sevgisini kazandı.

Pakistan'da Burcu Kıratlı rüzgarı

Pakistan halkı güzel oyuncuyla ilgili övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Burcu Kıratlı da Instagram'ın hikaye bölümünden İngilizce olarak sevenlerine teşekkür etti.

 

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