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Katı yağsız kurabiye nasıl yapılır sadece 4 malzemeyle hazır!

Sadece 10 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes tarif habersiz gelen misafirleriniz için harika bir öneri olacak. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı!

Katı yağsız kurabiye nasıl yapılır sadece 4 malzemeyle hazır!
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Katı yağsız kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Zamansız gelen misafirleriniz için harika bir öneri olacak bu tarif kısa süre içerisinde vazgeçilmezleriniz arasına girecek. Sadece 4 malzemeyle hazırlanan bu tarifin nasıl yapıldığını merak mı ediyorsunuz? Gelin hep birlikte öğrenelim. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun. 

Malzemeler: 

1 su bardağıfındık
1/2 su bardağıpudra şekeri
1/2 çay bardağısıvı yağ
1 su bardağıun

Hazırlanışı: 

Un hariç tüm malzemeleri bir mutfak robotuna atın.Sıvı hale gelene dek robottan çekin.Tüm malzemeler istediğiniz kıvama geldiğinde unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun.Ele yapışmayan bir hamur elde edin.Hazırladığınız hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartın ve yağlı kağıt serdiğiniz bir fırın tepsisine dizin.Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 10 dakika pişmeye bırakın. Pişme süresinin sonunda fırını kapatın ve kurabiyeleri fırından almadan 3 dakika kadar fırının içinde bekletin. Sonrasında çıkartın ve bir servis tabağına alıp, servis edin. Afiyetler olsun!

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