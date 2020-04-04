Cevizli tarator nasıl yapılır parmaklarınızı yiyeceksiniz!

Cevizli tarator nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Püf noktaları neler? Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif size parmaklarınızı yedirecek türden. İster kahvaltılarınızda ekmeğinizin üzerine sürüp tüketin isterseniz de yemeklerin yanına yancı olarak servis edin. Bu şahane lezzet sizi mest edecek. İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda. Şimdiden afiyetler olsun.

Malzemeler:

2 yemek kaşığıdomates salçası

1 yemek kaşığıbiber salçası

1 avuçceviz

1/2 su bardağızeytinyağı

4 yemek kaşığıgaleta unu

3 dişsarımsak

1 çay kaşığıkimyon

1 çay kaşığıkuru nane

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıtuz

Hazırlanışı:

Öncelikle mutfak robotuna cevizleri alın ve toz haline gelene dek çekin .Ardından diğer malzemeleri de ekleyin.Tüm malzemeleri püre haline gelene dek çekin.Sonra bir servis tabağına alıp, servis edin. Afiyetler olsun!