Yağmurlu havalarda ne giyilir maksi paçalar kurtarıcınız olacak!

Kış aylarıyla gelen soğuk ve yağmurlu havalar çoğu zaman "Bu havada ne giyilir?" sorusunu sık sık kendimize sormamıza neden oluyor. Oysa yağmurlu havalarda da şık olmanız çok kolay. Kalın kazaklar, şık botlar, trend yağmurluklarla da stil sahibi gözükebilirsiniz. Unutmamanız gereken tek nokta ise kombinlerken kullandığınız parçalara dikkat etmek. İşte stil sahibi olmanın ipuçları!

Şemsiye seçimi önemli

Şemsiye seçimi tahmininizden daha önemli. Şık görünmek istiyorsanız birden fazla tarzda şemsiyeniz olsun. Kombininize göre şemsiyenizi seçebilir ve cool bir görüntü yakalabilirsiniz.

Şık ayakkabılar tercih edin

Başarılı ayakkabı seçimi tüm stilinize yansır. Çok yüksek olmayan topuklu bot ve çizmeler günlük stilinize feminen bir hava katmanıza yardımcı olabilir.

Maksi paçalar kurtarıcınız olsun

Bu yıl maksi parçaları beraber kombinlemek çok moda. Siz de maksi etek ve kazağınızı beraber giyebilir, soğuk havadan korunurken bir yandan da şık görünebilirsiniz.

Uzun paltolar stilinizi yansıtacak

Bileklere kadar uzanan boy paltoları bir hayli popüler. Bu paltolar ile maskülen bir şıklık yaratabilirsiniz.