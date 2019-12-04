Guido Senia Şeyma Subaşı'ya ihanet ettiği yönündeki iddiaları yalanladı!

Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı ile olan evliliğini bitirmesinin ardından kısa bir süre sonra İtalyan Dj Guido Senia ile aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Subaşı'nın İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. İhanet iddiasıyla kısa sürede magazin gündemine oturan Senia'dan ilk açıklama geldi. Senia, ''nasıl aptal olunulabilir'' diyerek hakkında çıkan haberlere ateş püskürdü.

Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendi

Magagenius isimli magazin sayfasının iddiasına göre İtalyan DJ, Şeyma Subaşı'yı bir Türk kızıyla aldattı. İtalyan DJ Guido Senia'nın Dubai'de S.B. isminde isminde bir Türk kızı ile gece kulübünde sarmaş dolaş eğlendiği belirtildi.

İddiaları yalanladı

Hakkında çıkan haberlere sessiz kalamayan Senia, bir Instagram haber sayfasının kendisiyle alakalı haberine şu cevabı verdi: "Benimle fotoğraf çekmek isteyen bir hayran. Aman tanrım çocuklar nasıl aptal olabiliyorsunuz? Saygı lütfen."

Ödül töreninde dans etti

Öte yandan ihanete uğradığı iddia edilen Şeyma Subaşı, sessizliğini korumaya devam ediyor. Subaşı, son olarak dün akşam katıldığı ödül töreninin partisinde dans ederken görüntülendi.