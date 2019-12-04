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Aranızda cinsel çekim var mı sizin yanınızda heyecanlanıyorsa...

Hoşlandığınız kişiyle aranızda ne olduğunu adlandıramadığınız bir çekim yaşıyorsanız bu haber tam size göre. İşte aranızda cinsel çekim olduğunun 5 kanıtı!

Aranızda cinsel çekim var mı sizin yanınızda heyecanlanıyorsa...
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Sevdiğiniz kişiyle aranızda olan cinsel çekimi kanıtlar nitelikteki 5 durumu sizler için derledik. Bu maddeler aranızdaki heyecanın nedenlerini anlamanıza yardımcı olacak...

Sizin yanınızda heyecanlanıyorsa

Onunla aranızda cinsel bir çekim varsa yanına oturduğunuz zaman garip davranışlar sergileyebilir. Örneğin gülerken koluna dokunduğunuzda verdiği tepkilere dikkat edin. Durumdan dolayı heyecanlanıyor ve süreyi uzatmayı deniyorsa o da sizinle aynı şeyleri hissediyor demektir.

Göz teması

Gözleriniz sürekli buluşuyorsa, yani, gözünüz ona takıldığında birbirinizin gözlerinin içine bakışlarınızı yakalıyorsanız, sizinle ilgileniyor demektir! Çünkü birçok insan başkalarının gözlerinin içine uzun süre bakma konusunda rahat hissetmez. Ancak bu durum aranızda bir çekim varsa karşınızdaki kişinin hoşuna gidecektir.

Ses tonu

Bir erkek sizinle ilgileniyorsa, sizin yanınızda farkında olmadan ses tonunu değiştirerek konuşur. Sizin yanınızda daha güçlü ya da daha nazik olmak için ses tonunu ayarladığını fark edersiniz.

Vücut dili

Kalabalık bir arkadaş grubunda konuşurken vücudu ve yüzü sürekli size dönük ve size dokunabileceği her fırsatı değerlendiriyorsa, aranızdaki cinsel çekimi inkar edemezsiniz!

Yalnız kalınca her şey değişiyorsa

Baş başayken konuştuğunuz konular ya da aktiviteler, arkadaşlarınız ile olduğunuzdan farklılık gösteriyor mu? Eğer ilişkiniz yalnız kaldığınızda bambaşka bir boyuta taşınıyorsa aranızda özel bir şeyler olduğu kesin.

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