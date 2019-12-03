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Alzheimer belirtileri neler kokuları hatırlayamıyorsanız...

Koku alma bozukluklarının çağımızın en önemli hastalığı olan alzheimer'a neden olabileceğini biliyor muydunuz? İşte merak edilenler!

Alzheimer belirtileri neler kokuları hatırlayamıyorsanız...
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Ülkemizde son 5 yılda 65 yaş üstü nüfusun artışıyla birlikte Alzheimer hastalığına sahip insanların sayısında yükselme yaşandı. Uzmanlar, alzheimer hastalarının tedavisinde zamanın önemine vurgu yapıyor. Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, alzheimer hakkında merak edilenleri açıkladı.

Alzheimer'lı hastaların sayısında artış var

Çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan Alzheimer sinsice ilerleyip sonrasında da yaşamımızda büyük sorun oluşturan en büyük sağlık probleminden biri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de ise son 5 yılda 65 yaş üstü nüfus hızla arttığı için buna bağlı olarak Alzheimer’lı hastaların da sayısının yükseldiğini belirten Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Haşmet Hanağası, bu rahatsızlığı geçiren insanlarda erken tanının önemine vurgu yaptı.

Erken tanı önemli

Son yıllarda özellikle Alzheimer hastalığının erken tanısı ile ilgili önemli gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Hanağası, “Risk altındaki bireyler artık daha kolay tanınabiliyor. Ayrıca Alzheimer hastalığına eşlik eden patolojiler konusunda da ayrı bir bilgi birikimi oldu.” diye konuştu.

Kokuları hatırlayamamak erken haberci olabilir

Bazı araştırmalar sonucunda erken evredeki Alzheimer’lı hastalarda özellikle kokuların tanınması konusunda bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Hanağası, “Hastalık tam ortaya çıkmadan bile kokuları tanıma kabiliyetinde bozulma başlıyor.” dedi.

Koku hafızası görsel hafızadan daha kuvvetli

Geçtiğimiz yıllarda çıkan bir araştırmaya göre, insanlar için en güçlü hafıza öğelerinden birinin koku duyusu olduğu belirtilmişti. Beyin insan yaşamını sürdürebilmek adına önemli kabul ettiği kokuları unutmuyor. Koku hafızamızın ise görsel hafızamızdan daha kuvvetli olduğu söyleniyor. Bu anlamda kişilerin, çocukluğundaki ve gençliğindeki güzel anıları, kokularla özleştirebilecekleri iddia ediliyor. Alzheimer hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yapan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Hanağası, “Dernek olarak Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu Projesi’nde Alzheimer hastalığında erken teşhisin önemine vurgu yapacağız. Bu proje eski ile yeni arasında bir bağ kuruyor. Hastalık hakkında farkındalığın artması için projeyi çok yararlı buluyorum.” açıklamasında bulundu.

"Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu" Farkındalık Projesi başlıyor!

Toplumda farkındalık yaratmak, Alzheimer hastalığının erken tanısındaki önemi vurgulamak amacıyla hasta ve hasta yakınlarına özel olarak Türkiye Alzheimer Derneği "Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu" farkındalık projesini hayata geçirdi. Santa Farma'nın koşulsuz katkısı ile yürütülen "Unutma Seni-Yaşanmışlığın Kokusu" farkındalık projesi Alzheimer hastalarının ilk unuttuğu duyulardan kokuya odaklanıyor. Farkındalık projesi ile hasta yakınları sevdiklerini hatırlatan unutamadıkları kokularının hikayelerini topluyor ve o hikayelerin unutulmaması için parfümlere dönüştürüyor. Unutmaseni.org sitesinden hikayelerini paylaşan kişilerin, hikayeleri de unutma seni sosyal medya hesaplarında ve “Yaşanmışlığın Kokusu” kataloglarında yayınlayarak daha çok kişide farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

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