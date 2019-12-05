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Kabaran saçlar nasıl düzelir saçınızı ılık suyla yıkayın!

Kış soğuklarıyla birlikte saçlarda oluşan kabarmayı gidermek istiyorsanız bu haber tam size göre. İşte kabaran saçlardan kurtulmanın yolları!

Kabaran saçlar nasıl düzelir saçınızı ılık suyla yıkayın!
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Soğuk havaların vücudumuzda yaptığı etkiler kadar saçlarımızda da bir takım değişikliklere neden oluyor. Kışın kabaran ve bir türlü şekil almayan saçlarınızdan şikayetçiyseniz sizin için derlediğimiz önerilerle bu sorundan kurtulacaksınız. İşte saçlarınızın kabarmasını durdurmanın yolları!

Bırakın saçınız bir süre kendiliğinden kurusun

Saçlarınızı hemen kurutmak yerine kendi halinde kurumaya bırakın. Kış aylarında ıslak saç ile beklemek zor olacağından kurutma makinesinin soğuk ayarını kullanarak saçlarınızı kurutabilirsiniz.

Ilık su tercih edin

Ilık su ile yıkanıp, saçınızı soğuk su ile durularsanız saçlarınızın elektriklenip kabarmasını önleyebilirsiniz.

Ahşap taraklar kullanın

Plastik taraklar saçınızın daha çok kabarmasına neden olacağından ahşap taraklar kullanarak saçınızın elektriklenmesini önleyin.

Serum desteği alın

Saçınızın kabarmaması için duştan sonra saçınızı ağırlaştırmanız gerekir. Bu neden ile kabarma önleyici krem ve serumlardan yararlanabilirsiniz.

El kremi sürün

Az miktarda el kremini elinize uyguladıktan sonra saçınıza da sürmek saçınız gün içersinde kabardığında pratik yolla kontrol etmenize yardımcı olur. 

 

 

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