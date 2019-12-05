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Uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsünün videosunu paylaşan Kerimcan Durmaz'a hapis cezası!

Instagram hikayesindeki müstehcen paylaşım ile gündemi sallayan Kerimcan Durmazın cezası belli oldu. Kerimcan 10 ay hapis ve para cezasına çarptırıldı!

Uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsünün videosunu paylaşan Kerimcan Durmaz'a hapis cezası!
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Sosyal medya fenomeni ve DJ Kerimcan Durmaz Instagram hikayesinde paylaştığı müstehcen video yüzünden yargılandığı davada 10 ay hapis ve 5 bin TL para cezasına mahkum edildi. Cezası mahkemece ertelenen Durmaz, ifadesinde "Hassas ve dikkatli birisiyimdir. Yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum" dedi. Gaziosmanpaşa 16. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Kerimcan Durmaz ve avukatları katıldı. Duruşmada ayrıca müştekiler adına avukat Begüm Gürel hazır bulundu.

"Yakın arkadaşlarıma attığımı düşünüyordum"

Dava dosyasındaki görüntülerin kendine ait olduğunu belirten sanık Kerimcan Durmaz, "Hamburg'tan dönerken sadece iki yakın arkadaşımın olduğu gruba uçakta çekmiş olduğum paylaşımı gönderdiğimi sanıyordum. Fakat havaalanına iniş sırasında telefonun sinyal alması neticesinde bu paylaşımımı yakın arkadaş grubuma değil, instagram hikaye bölümünde paylaşılmış olduğunu yine arkadaşlarımın beni araması neticesinde öğrendim" dedi.

"Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum"

Paylaşımı geri çektiğini ve kamuoyundan özür dilediğini dile getiren sanık Durmaz, "Üzgünüm, yanlış anlaşıldığımı düşünüyorum. Ben de toplum içerisinde yaşayan biri olarak bu konularda hassas ve dikkatli birisiyimdir. Beraatimi talep ederim. Hakkımda leyhte olan hükümler uygulansın" ifadelerini kullandı.
Mahkeme, sanık Kerimcan Durmaz'ın 'Müstehcenlik' suçunu işlediğinin sabit olduğu gerekçesiyle 10 ay hapse 5 bin TL para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Sanığın yargılama sürecindeki tutum ve davranışlarını leyhte kabul eden mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İddianameden

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Kerimcan Durmaz'ın 'şüpheli' olarak yer aldığı iddianamede, sosyal medya hesabı üzerinden 3 milyonu aşkın takipçisi olduğu, şüphelinin instagram isimli sosyal medya hesabı üzerinden hikaye paylaşma kısmı olarak adlandırılan yerden 29 Nisan 2019'da aynanın karşısına geçerek müstehcen videoyu paylaştığı ve bu paylaşımın hesabı takip etsin ya da etmesin sayfasını ziyaret eden herkes tarafından açıkça görüldüğü, görüntüleri İstanbul Havalimanı'nda paylaştığı kaydedilmişti.

 

Kerimcan Durmaz Kerimcan Durmaz Sosyal medya fenomeni, DJ 2 Kasım 1994 - Kerimcan Durmaz kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, ablaları, annesi ve babası kim? Kerimcan Durmaz nasıl ünlü oldu, serveti ve Kerimcan Durmaz'ın evinin detayları ile mastürbasyon videosu skandalı.
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