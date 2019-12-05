Kulak çınlaması neden olur şeker hastalığı sebebi olabilir!

Kulakta çoğu zaman çınlama gibi duyulan ses, uğultu, zil sesi, hışırtı, nabız sesleri gibi kendini gösteren kulak çınlaması, her yaştan insanın zaman zaman başına gelen sorunlardan biri. Beş dakikadan az sürebilir, bir hafta da devam edebilir. Bu oldukça yaygın ve normaldir. Kulak çınlamasının nedenleri henüz tam olarak açıklanamasa da bazı hastalıkların habercisi olduğu biliniyor. İşte kulak çınlamasının nedenleri ve tedavisi!

Şeker hastalığı sebebi olabilir

Kulak çınlamasının pek çok nedeni olabilir. Bir kulak kirinin çınlamaya sebep olabileceği gibi, uzun süre yüksek ses maruz kalma, yabancı cisim, kulak zarında delinme, orta kulak iltihabı, orta kulakta sıvı birikmesi, iç kulak hücrelerinin zarar görmesi, orta kulakta bulunan kemiklerin eklemlerinde sertleşmesi de çınlamaya neden olabilir. Ayrıca şeker hastalığı kulak çınlamasının nedeni olabilir. Şeker hastalığının yanı sıra işitme kaybı, alerji, tansiyon oynamaları, meniere denen kulak içi tansiyonu, anemi, menopoz dönemi, hormon değişiklikleri, baş ve boyun bölgesinde yaşanan travmalar, tiroid, anevrizma denen damar genişlemeleri, işitmeyi sağlayan sinirlerde bulunan tümör, yanlış ilaç kullanımı, nörolojik ve metabolik ve psikiyatrik hastalıklar da kulak çınlamasının sebeplerinden.

Şeker ve sigaradan uzak durmak gerekiyor

Kulak çınlamasının azaltılmasına yönelik yüksek sesli müziğe maruz kalmaktan korunma, kan basıncının kontrolü, tuzlu yiyeceklerden uzak durma, kahve, kola ve sigaradan uzak durma, egzersiz yapma çınlamayı giderecek önlemlerden bazıları.

Tedavi edilmezse işitme kaybına neden olabilir

Bir haftadan uzun süren kulak çınlamaları patolojik çınlama olarak adlandırılır. Belirtilen süreden daha uzun süren patolojik çınlama, sürekli kulak çınlaması gibi durumlara genellikle işitme kaybı da eşlik eder. Kulak çınlamasının tedavi yöntemleri çınlamanın sebebine şekilleneceğinden tedavi seçenekleri oldukça geniş bir yelpazede yer alır. Örneğin kulak yolundaki buşon denilen kulak kiri ya da yabancı cismin çıkartılması bir tedavi yöntemidir. Kulak zarının delinmesi cerrahi bir müdahale gerektirebilir. Çınlamaya, işitme kaybının da eşlik ettiği bazı durumlarda işitme cihazı önerilebilir. Bu yolla hem işitme kaybı hem de çınlama şikayeti giderilir.