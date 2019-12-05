Çörek otu yağının faydaları neler kansere karşı etkili!

Yüzyıllardır tüketilen çörek otu ve yağı tam bir şifa kaynağı olan yapısıyla birçok hastalığa karşı vücudu koruyor. Aklınıza gelebilecek her türlü hastalığa karşı koruyucu görevi gören çörek otunun faydaları saymakla bitmiyor. Doğanın sunduğu mucizelerden biri olan çörek otunun sahip olduğu mikrop öldürme özelliği, ona doğal bir antiseptik olma avantajı kazandırıyor. İçerisindeki timokinon adlı bileşen, bağışıklık sistemini destekliyor. Kanserle savaşta en güçlü besinlerden biri olan çörek otu, diyabete ve insülin direncine karşı savaşıyor ve bu sayede vücuttaki kronik iltihabı gideriyor. Çörek otu ve yağının daha önce duymadığınız diğer faydaları haberimizde.

Çörek otu yağını salatalarınızda ve yoğurtta kullanın!

Tohumlarını tavanda dövüp yağını çıkararak ve bu yağı salatalara ya da yoğurdun içine karıştırarak tükettiğinizde kansere karşı vücut direncinizi arttırmanız mümkün. Yapılan araştırmalara göre çörek otu yağından elde edilen timokinon maddesinin karaciğer, pankreas, meme, mide, kolon ve beyin kanserlerini önlemede, hastalığın seyrini yavaşlatmada etkili bir besin. Bu araştırmalar, timokinon maddesinin güçlü antioksidan ve anti-kanser özellikleri ile agresif kanserin yayılma hızını yavaşlattığını da gösteriyor.

Hemoroidi bitiriyor!

Çörek otu ve yağı içerdiği vitamin ve minerallerle hemoroid yani basur için de iyileştirici bir etki sağlıyor. Hemoroid sorunu yaşayanların kullanabileceği bir yağdır.

Karaciğer dostu

Toksinler, ilaçlar, kimyasallar gibi vücuda dışarıdan alınan yabancı maddelerin uzaklaştırıldığı organ karaciğerdir. Çörek otu aktif bileşenleriyle karaciğerde hasar oluşturan maddelerin girmesini önler ve buradaki toksik madde oluşumunu engeller.

Sağlıklı kilo vermeye yardımcı

Çörek otu vücutta stres oluşturarak hasara yol açan serbest radikal moleküllerine karşı antioksidan sistemi harekete geçirir. Bunu sağlayan en özel bileşeni timokinon olsa da bunun yanında vücuttaki yabancı maddeleri yok eden moleküller olan karvakrol ve flavonoller de antioksidan kapasite oluşumuna katkı sağlar. Çörek otunun pankreasın insülin üreten hücreleri olan beta hücrelerinde radikallerin oluşturduğu stresi azaltarak insülin direncini önlediği ve sağlıklık bir şekilde kilo vermeyi desteklediği yönünde de bir çalışma bulunmaktadır.

Cilde parlaklık veriyor

Çörek otu protein ve su içeriği ile cildin kurumasını önleyerek gün boyunca nemli kalmasını sağlar. Bu sayede cilt parlak ve canlı bir görünüme kavuşur. Cildin yapısında bulunan protein yapının daha aktif çalışmasını sağlayarak akne ve sivilce oluşumunu önler, ciltte oluşan yaraların, sedef, dermatit gibi deri hastalıklarının hızla iyileşmesini sağlar.

Alzhemer'dan koruyor

Çörek otunda timohidrokinon bileşeni, enzimatik reaksiyonlar yoluyla beyinde sinir iletiminde görevli bir nörotransmitter olan asetilkolin aktivitesini artırır. Özellikle konsantrasyonu zor sağlayan bireylerde kolay odaklanmayı sağlar ve hafızayı güçlendirir. Alzeihmer, Parkinson gibi sinir sistemi hastalıklarına karşı koruyucu özellik gösterir.