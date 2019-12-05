Burun akıntısına ne iyi gelir buhar banyosu rahatlatıyor!

Kış aylarının kendini iyiden iyiye göstermesiyle hissedilen soğuk hava; grip, soğuk algınlığı, nezle gibi hastalıkları da beraberinde getiriyor. Burun akıntısı da bu hastalıkların sebep olduğu sorunlardan biri. Burun akıntısını alacağınız önlemler ve evde deneyeceğiniz basit tedavi yöntemleriyle kesmeniz mümkün. İşte burun akıntısından kurtulma yolları!

BURUN AKINTISI BELİRTİLERİ

Burunda kızarıklık

Çoğunlukla akıntı başlamadan önce burun bölgesinde kızarıklık meydana gelir. Kuru öksürük ve hapşırık gibi hastalık belirtilerinden sonra burun akıntısı hızla artar.

Halsizlik

Burun akıntısı, bağışıklık sisteminin zayıfladığının ve vücudun eski fonksiyonlarını tam anlamıyla yerine getiremediğinin kanıtıdır. Buna istinaden aniden çöken yorgunluk ve halsizlik gibi durumlar bu rahatsızlığın ön habercisi olarak kabul edilebilir.

BURUN AKINTISINI DURDURMA YOLLARI

Sprey ya da damla kullanmak

Burun spreyleri ve damlaları sadece burun tıkanıklığını açmak için değil aynı zamanda akıntıyı durdurmak için de kullanılabilir. Özellikle bunun için üretilmiş sprey ve damlalar eczanelerden temin edilebilir.

Buhar banyosu

Buhar banyosu yapmak, birçok derde deva olduğu gibi burun akıntısının daha fazla ilerlemesine de engel olur. Buharlı suyun içerisine karbonat ya da ada çayı da ilave edilebilir. Sürekli burnu akan kişiler bunu günde iki kere yapabilir.

Sigara içilmemeli

Hastalık boyunca sigara içilmemelidir. Bu, halihazırda zayıf olan bağışıklık sisteminin iyice çökmesine ve burun akıntısının daha da hızlanmasına neden olur.

HASTALIKTAN KORUNMAK İÇİN

C vitamini

Portakal, greyfurt, mandalina gibi kış meyvelerinde bol miktarda bulunan C vitamini, bedenin çok daha kısa süre içerisinde eski sağlığına kavuşmasını sağlar. Beslenmeye özen göstermek ağrıları giderir ve burun akıntısını tamamen ortadan kaldırır.

Soğuk havaya karşı önlem almak

Burun akıntısı, genellikle üşütme sonucu oluşur. Vücudun bağışıklık sistemi sinyal verir ve metabolizma yavaşlar. Evde dahi çorap giyilmeli, yalın ayak yere basılmamalıdır. Dışarı çıkıldığı takdirde atkı ve bere gibi koruyucu aksesuarlar takmaya özen gösterilmelidir.

Sıcak duş

Grip ve nezleyken sıcak duş almak, hastalık belirtilerinin çok daha az hissedilmesini sağlamaktadır. Sıcak bir havlu ya da bezi yüze tutmak ve birkaç dakika beklemek de faydalı olmaktadır.