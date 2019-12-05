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Portakalın faydaları vücuttaki tüm toksinleri atıyor!

Portakalın faydaları neler? C vitamini deposu olan portakalın sağlığa olan faydalarına inanamayacaksınız! İşte portakalın bilinmeyen faydaları!

Portakalın faydaları vücuttaki tüm toksinleri atıyor!
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C vitamini deposu olan portakalın insan sağlığına ne kadar faydalı olduğunu duymuş muydunuz? Kış aylarında soğuk algınlıklarına karşı adeta bir kalkan görevi gören portakalın bilinmeyen faydalarına inanamayacaksınız. Vücuttaki tüm toksinleri atmasından tutun da böbreklerdeki kum ve taşı temizlemesine kadar pek çok konuda fayda sağlayan bu mucize meyvenin faydalarına gelin beraber bakalım. 

MELEZ BİR MEYVEDİR 

Portakal Hindistandan tüm dünyaya yayılan bir besindir. Melez bir meyve olduğu söylenilen portakal güneşte bekleme süresine göre tadı değişen meyvelerden biridir. 

HASTALIKLARA KARŞI KALKAN OLUŞTURUYOR 

Portakal içerisinde bol miktarda B ve C vitamini barındıran bir meyvedir. Bu özelliği sayesinde hem cilt hem de ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır. Özellikle mevsim geçişlerinde vücut sağlığına katkı sağlayan portakal hastalıklara karşı adeta bir kalkan oluşturmaktadır. 

VÜCUTTAKİ TÜM TOKSİNLERİ ATIYOR 

Portakal vücudu tüm toksinlerden arındıran bir meyvedir. Aynı zamanda tümör oluşumunu da önleyerek kanser riskini sıfıra indirmektedir. 

BÖBREKLERDEKİ KUM VE TAŞI TEMİZLEMEKTEDİR 

Portakal aynı zamanda bağırsaklardavki florayıda dengelemektedir. Böbrekte biriken kum ve taş ne varsa temizenmesine yardımcı olmaktadır. 

YORGUNLUK VE STRES GİBİ RAHATSIZLIKLARIN YAŞANMASINI AZALTIYOR 

Uzmanlar, kahvaltıdan önce tüketilen portakalın oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Kahvaltıdan önce tüketilen portakal suyu gün boyu yorgunluk ve stres gibi rahatsızlıkların yaşanmasını da azaltmaktadır. 

 SOĞUK ALGINLIĞI GİBİ RAHATSIZLIKLARDA TÜKETİLMEKTEDİR

Öksürük, astım, bronşit, göğüs gerginlik ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda uzmanların tüketilmesi gerektiğini vurguladığı en önemli besinlerin başında gelir. 

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