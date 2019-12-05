Brokoli nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Düşük kalorisi ve içerisindeki pek çok vitamin ve mineralle kışın en değerli besinlerinden olan brokoli yemeğini tercih etmeyenlere brokoliyi sevdirecek bir tarif hazırladık. Tadı damağınızdan gitmeyecek bir tarif. İşte enfes brokoli kiş!

Malzeme Listesi

Kiş dolgusu için

1 paket krema

1 tatlı kaşığı labne peyniri

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı süt

1/2 su bardağı lor peyniri (arzuya göre yarım yağlı beyaz peynir)

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı iri çekilmiş karabiber

1 adet küçük boy brokoli

Kiş hamuru için

270 gram un(2 su bardağı)

180 gram tereyağı(soğuk)

1 adet yumurta

1,5 tatlı kaşığı tuz

Kiş hamurunun hazırlanışı

Unu geniş bir kaba eleyin.Elenen unun üzerine soğuk tereyağını küp küp porsiyonlayarak ilave edin. Unu parmak ucuyla tereyağıyla karıştırın.Diğer malzemeleri ekleyin ve katlayarak yoğurun. Hamur homojen kıvama gelince streç filme sarın ve buzdolabında 30 dk dinlendirin. Fırını 165 dereceye ayarlayın. Kiş hamurunuzu hafif unlayarak, iki yağlı kağıt arasında inceltin. Kelepçeli yuvarlak kek kalıbınızı iyice yağlayıp, hafif unlayıp kiş hamurunu kalıbın içine düzgünce yerleştirin. Çatalla tabana hafifçe delikler açın ve üzerine yağlı kağıt yerleştirin. Yağlı kağıdın üzerine pişirme ağırlıklarını yerleştirin (nohut, fasulye). 10 dakika ilk pişirmeyi yapın ve fırından çıkartın.

İç harcın hazırlığı

Brokolileri tuzlu suda haşlayın ve suyunu iyice süzün. Bir kabın içine, krema, süt, labne peyniri, yumurtayı ekleyin. Çırpma teliyle çırpın. Haşlanmış ve soğumuş brokolileri ilave edin. Tuz ve karabiberle baharatlandırıp lor peynirini karıştırın. İlk pişirmesini yaptığınız kiş hamurunun içine harcı dökün ve 15 dakika daha fırınlayın. İç harç kendini çekene kadar soğutun ve servis edin. Afiyet olsun...