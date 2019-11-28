Karbonatın saça faydaları neler pH seviyesini dengeliyor!

Mutfaklardan eksik olmayan karbonatın saçlar için harika bir bakım ürünü olduğunu biliyor muydunuz? Saçın pH seviyesini engelemesinden tutun da kepekleri yok etmesin kadar pek çok konuda fayda sağlayan karbonatın bilinmeyen özelliklerini sizler için araştırdık. Peki karbonat saç için naıl kullanılır? İşte yapmanız gerekenler!

KARBONATIN SAÇA FAYDALARI İNANILMAZ

Saçın pH seviyesini dengeliyor, yağlanmaya engel oluyor. Bunun yanı sıra saç derisinin de temizlenmesine yardımcı oluyor. Karonat saç derisinde oluşan kötü kokularında önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda saçların parlak görünmesini de sağlar.

KARONAT SAÇ İÇİN NASIL KULLANILIR?

Şampuana ekleyerek: Karbonatın saçta en kolay kullanımı şampuanınıza eklemektir. 1 yemek kaşığı karbonatı günlük olarak kullandığınız şampuanınızın şişesine ekleyin ve iyice karıştırın. Şampuanınızla her zamanki gibi saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Bunun yanı sıra su ile karıştırarakta uygulayabilirisiniz. 1 tatlı kaşığı karbonatı 3 tatlı kaşığı su ile karıştırın. Hamur kıvamında bir karışım elde etmeniz gerek.Saçlarınızı hafifçe ıslatın ve bu karışımı saç diplerinizden başlayarak uçlarına kadar iyice sürün. 5-10 dakika bekledikten sonra suyla durulayın. Hepsi bu kadar!