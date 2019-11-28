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Avokado içinde yumurta nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!

Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet arayanlardan mısınız?Bu tarif tam da size göre! Size parmaklarınızı yedirecek türden olan bu enfe tadı mutlaka deneyin.

Avokado içinde yumurta nasıl yapılır yemelere doyamayacaksınız!
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Kahvaltı sofralarında değişik bir lezzet mi arıyorsunuz? Tam olarak doğru yerdesiniz! Size parmaklarınızı yedirecek şahane bir lezzetle karşınızdayız! Sadece 15 dakikada pişirebileceğiniz bu şahane lezzete hayran kalacaksınız. Bir olgunlaşmış avokadonuz, iki tane de yumurtanız varsa kahvaltınız hazır demektir. İşte avokado içinde yumurta tarifi. Şimdiden afiyet olsun. 

MALZEMELER: 

1 adet olgun avokado, 2 adet yumurta,1 dilim dana bacon (alternatif olarak füme et),1 çay kaşığı karabiber,1 çay kaşığı tuz,2 çay kaşığı zeytinyağı,1 çay kaşığı kekik

HAZIRLANIŞI: 

Olgunlanmış avokadonuzu ortadan ikiye bölün ve çekirdeğini çıkarın.Çekirdeğin oluşturduğu boşluğu bir kaşık yardımıyla derinleştirip, genişletin.İçerisine zeytinyağı ve kekik serpin. Biraz tuz ve karabiber ilave edin.Yumurtaları özenle bir şekilde parçaların içerisine kırın.Üzerine minik minik doğradığınız bacon'ı ilave edin. Tuz ve karabiber serpin.Önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 15 dakika kadar pişmeye bırakın. Çıkarıp afiyetle tüketin.

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