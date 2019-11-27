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Nişastalı kurabiye tarifi ağızda dağılan lezzet!

Çay saatlerinde size eşlik edecek şahane bir lezetle tanışmaya ne dersiniz? Ağızda dağılan yumuşacık bu enfes tada hayran kalacaksınız. İşte hazırlanışı!

Nişastalı kurabiye tarifi ağızda dağılan lezzet!
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Çay saatlerinizin vazgeçilmezi olmaya aday olacak şahane bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? Ağızda dağılan bu enfes tada hayran kalacaksınız. Mısır nişastasıyla hazırlanan bu tarifi yoksa siz hala denemediniz mi? Misafirlerinize hava atabileceğiniz bir tarif olan nişastalı kurabiye tarfini çok fazla zaman kaybetmeden mutlaka denemelisiniz. Peki nişastalı kurabiye nasıl yapılır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda nişastalı kurabiye tarifi! Şimdiden afiyetler olsun. 

MALZEMELER: 

Kurabiye hamuru için:

125 gram margarin veya tuzsuz tereyağı(oda sıcaklığında), 2 adet yumurta, 1 su bardağı pudra şekeri, 3 su bardağı mısır nişastası1 paket vanilin,1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Üzeri için

2 yemek kaşığı pudra şekeri

HAZIRLANIŞI: 

Oda sıcaklığında yumuşamış margarin veya tereyağını geniş bir kaseye alın. Hafifçe mikserle çırpın.Birer birer yumurtaları ekleyerek karıştırın ve ardından pudra şekerini ekleyerek çırpmaya devam edin.Mısır nişastası, kabartma tozu ve vanilini bir kasede karıştırın ve mikserle çırpmış olduğunuz karışıma azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın.Tüm malzemeler bir araya gelerek tok bir hamur elde ettiğinizde kasenin üzerini streç filmle kapatıp en az 30 dakika buzdolabında dinlendirin.Dinlendirdiğiniz kurabiye hamurundan ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayın ve yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.
180 derece ısıtmış olduğunuz fırında 15 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelene dek dinlendirin ve pudra şekeri serperek servis edin.

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