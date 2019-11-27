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Merve Taşkın Twitter hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştı!

Sosyal medya hesabından yaptığı bakirelik itirafıyla adından söz ettiren fenomen Merve Taşkın, Twitter hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştı!

Merve Taşkın Twitter hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştı!
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Her paylaşımı ayrı olay olan Merve Taşkın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Aylar önce Beşiktaş'ın yakışıklı kalecisi Loris Karius ile buluştuğunu iddia eden Taşkın, bu kez de Twitter'da paylaştığı üstsüz fotoğraflarıyla gündem oldu. 

ÜSTSÜZ POZLARINI PAYLAŞTI

Şimdilerde yakın arkadaşlarıyla Tokyo'da olan Merve Taşkın, her anını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya devam ediyor.  Twitter hesabından üzerinde sadece etek olan fotoğraflarını paylaşan Taşkın, "Etek güzel mi aşkolar alayım mı?" diye sordu. Taşkın'ın paylaşımına binlerce yorum geldi.

"ÖLENE KADAR BAKİREYİM"

Merve Taşkın, 26 gün önce Instagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtlarken bakireliği hakkında da açıklama yaptı. Fenomen Merve Taşkın, "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" cevabını vermişti.

İşte o paylaşım... 

 Merve Taşkın Twitter hesabından üstsüz pozlarını paylaştı!

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