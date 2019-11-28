Nuri Alço'nun 33 yaş küçük nişanlısına tokat attığı iddia edildi!

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nun aşklarına nazar değdi. Aralarında yaş farkına aldırış etmeden aşklarını dolu dizgi yaşamaya devam eden ünlü çiftin kavga ettiği hatta usta oyuncu Nuri Alço'nun nişanlısının üzerine yürüyüp ona tokat attığı iddia ediliyor.

BİRDEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 26 Ekim Cumartesi akşamı Taksim'de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı.Usta oyuncunujn hırsını alamadığı ve nişanlısına tokat attığı iddia ediliyor.

"BİZ GAYET MUTLUYUZ"

Görgü tanıkları Nuri Alço'yu zor sakinleştirdiklerini ifade ederken, Alço konuyla ilgili "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz" dedi.



