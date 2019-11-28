search menu
search
close

Nuri Alço'nun 33 yaş küçük nişanlısına tokat attığı iddia edildi!

Yeşilçam'ın usta ismi Nuri Alço'nun evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Burcu Sezginoğlu'na tokat attığı iddia edildi.

Nuri Alço'nun 33 yaş küçük nişanlısına tokat attığı iddia edildi!
-A A+

Yeşilçam'ın efsane ismi Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük nişanlısı Burcu Sezginoğlu'nun aşklarına nazar değdi. Aralarında yaş farkına aldırış etmeden aşklarını dolu dizgi yaşamaya devam eden ünlü çiftin kavga ettiği hatta usta oyuncu Nuri Alço'nun nişanlısının üzerine yürüyüp ona tokat attığı iddia ediliyor. 

BİRDEN TARTIŞMAYA BAŞLADILAR

Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, 26 Ekim Cumartesi akşamı Taksim'de Yeşilçam yıldızlarının gittiği bir kafede Nuri Alço ve Burcu Sezginoğlu, birden tartışmaya başladı.Usta oyuncunujn hırsını alamadığı ve nişanlısına tokat attığı iddia ediliyor. 

"BİZ GAYET MUTLUYUZ"

Görgü tanıkları Nuri Alço'yu zor sakinleştirdiklerini ifade ederken, Alço konuyla ilgili "Yok canım, öyle bir şey yok. Biz gayet mutluyuz, bizi kıskananlar böyle haberler çıkarmaya çalışıyor. Yani birisiyle ilk defa böyle ciddi bir olaya girdik şimdi de böyle iddialar ortaya atıyorlar. Burcu ile ayrılmadık gayet mutluyuz" dedi.

Nuri Alço'nun 33 yaş küçük nişanlısına tokat attığı iddia edildi!
 

Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini! Bunaltıcı yaz sıcakları için tatil kombini!
Ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi! Ünlü çift bebeklerinin yüzünü ilk defa gösterdi!
Magazin
Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı! Mini elbisesiyle poz veren ünlü fenomenin paylaşımına beğeni yağdı!
Magazin
En Güncel Galeriler
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
Saba Tümer tanınmaz halde! Son görüntüsüyle sevenlerini korkuttu!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
İşte burcunuza uygun çiçek önerileri!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Rihanna'nın tasarladığı iç çamaşırlarını giydi! Görenleri şaşı etti!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Meryem Uzerli'nin kardeşini görenler şaşkınlığını gizleyemiyor!
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Kuzey Yıldızı'nın inatçı Kuzey'i bakın kaç yaşında!Duyan şaşıp kalıyor
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Barbie bebeğe benzemek için yüzlerce ameliyat oldu! Son hali inanılmaz
Önceki Haberler
Direk dans yapan Şeyma'dan olay paylaşım! Sınırları zorladı!
Direk dans yapan Şeyma'dan olay paylaşım! Sınırları zorladı!
Leziz mi leziz: Hellim köftesi tarifi
Leziz mi leziz: Hellim köftesi tarifi
Ağızda dağılıyor: Nişastalı kurabiye tarifi
Ağızda dağılıyor: Nişastalı kurabiye tarifi
Bu balık siyanürden 50 kat daha zehirli! Aman dikkat!
Bu balık siyanürden 50 kat daha zehirli! Aman dikkat!
Reflüden korunmak için bu yiyeceklerden uzak durun!
Reflüden korunmak için bu yiyeceklerden uzak durun!
Bakirelik itirafıyla olay olmuştu! Üstsüz fotoğrafını paylaştı!
Bakirelik itirafıyla olay olmuştu! Üstsüz fotoğrafını paylaştı!
Hastaneye kaldırılan Gülay'ın sağlık durumunda yeni gelişme!
Hastaneye kaldırılan Gülay'ın sağlık durumunda yeni gelişme!
Diyabet deri enfeksiyonu riskini yüzde 50 arttırıyor!
Diyabet deri enfeksiyonu riskini yüzde 50 arttırıyor!
Yorumlar