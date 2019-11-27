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Hellim köftesi tarifi enfes bir tat!

Yedikçe yiyesinizin geleceği yapılışı oldukça basit olan hellim köftesini yoksa siz hala denemediniz mi? Damaklara şenlik bu lezzeti çok seveceksiniz.

Hellim köftesi tarifi enfes bir tat!
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Etsiz bir köfte alternatifi arayanlardan mısınız? Sizlere peynirle yapılan şahane bir lezzet hazırladık. İsterseniz az yağlı bir tavada isterseniz fırında hazırlayabileceğiniz muhteşem bir ana yemek olan bu tarife hayran kalacaksınız. Peli hellim köftesi nasıl hazırlanır? Malzemeleri neler? İşte tüm malzeme listesi ve hazırlanışı ile karşınızda hellim köftesi tarifi! Şimdiden afiyetler olsun.

MALZEMELER: 

150 gram hellim peyniri, 1 adet yumurta,1 yemek kaşığı mozzarella peyniri,1 tutam maydanoz,1 tutam yeşil soğanın yeşil kısmı,1 çimdik karbonat,1 yemek kaşığı buğday kepeği,1 çimdik kimyon,1 çimdik karabiber,1 yemek kaşığı sıvı yağ,1 çimdik tuz

HAZIRLANIŞI:

Tüm malzemeler blender da köfte harcı haline getirilir.Buzdolabında yarım saat dinlenmeye bırakılır.Daha sonra çok az yağlanmış tavada pişirilir.Ardından servis edilir. Afiyetler olsun!

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